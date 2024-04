La fotografia mobile ha raggiunto nuove vette di eccellenza grazie agli iPhone di ultima generazione. I possessori di questi dispositivi sono consapevoli del potenziale incredibile delle loro fotocamere, ma pochi conoscono i trucchi per sfruttarlo appieno. A tal proposito le modifiche nelle impostazioni possono fare la differenza tra uno scatto ordinario e un capolavoro.

iPhone, rivelati i dettagli nascosti

Una delle caratteristiche distintive degli iPhone è la qualità fotografica superiore. Ammirata da milioni di utenti in tutto il mondo. Ma per poterle sfruttare appieno è essenziale conoscere e applicare alcune semplici modifiche.

Innanzitutto, accedete al menu del vostro smartphone selezionate la voce Fotocamera. Qui troverete una serie di opzioni per migliorare la qualità dei vostri videoclip. Una delle prime modifiche consigliate è attivare la registrazione in 4K a 60 fps (efficienza elevata). Questa offre una risoluzione superiore e una maggiore fluidità nei movimenti, garantendo riprese di qualità professionale. In più, importante attivare la stabilizzazione ottimizzata per ridurre al minimo l’effetto di tremolio durante la registrazione. Questa opzione, disponibile nelle modalità VideoeCinema, assicura che i filmati siano stabili e nitidi anche in condizioni di scarsa luminosità. Un altro suggerimento prezioso è abilitare l’HDR (High Dynamic Range) a 10 bit, inclusa la modalità Dolby Vision. Questa consente di catturare più dettagli, anche quelli più piccoli e lontani. Infine, consigliamo di impostare la frequenza dei fotogrammi a 24 fps con l’opzione FPS automatico. Questa configurazione è particolarmente utile per migliorare la resa visiva in situazioni in casi di poca illuminazione mantenendo sempre una qualità elevata. Ovviamente queste di cui vi abbiamo parlato sono solo alcune delle tantissime modifiche che potete mettere in atto per migliorare e personalizzare ancora di più la vostra esperienza di utilizzo con il vostro cellulare. Per il momento sembra che tali operazioni sono disponibili per qualsiasi modello presente attualmente sul mercato. Applicate i consigli che vi abbiamo dato e sperimentate in prima persona se si verifica effettivamente un miglioramento qualitativo della risoluzione e chiarezza delle foto scattate.