Offerta WindTre GO 150 XS 5G: cosa c'è da sapere?

WindTre lancia una nuovissima campagna attraverso SMS speciali dedicati agli ex clienti. Chi ha testato già le capacità dell’operatore ha ora l’opportunità di approfittare di una fantastica promozione esclusiva e ritornare alla vecchia rete con l’offerta GO 150 XS 5G. La tariffa, avente un costo allettante di soli 5,99 euro al mese, dona agli utenti una serie di vantaggi, tra cui minuti senza alcun limite verso qualunque numero nel territorio nazionale, 50 SMS e ben 150 GB di traffico dati per navigare anche alla velocità del 5G ovunque si vada.

Gli ex clienti che riceveranno il messaggio possono approfittare di questa offerta immediatamente. Basterà loro recarsi presso un negozio WindTre per acquistare una nuova SIM effettuando però la portabilità del numero attuale. La promozione sarà valida fino a mercoledì 17 Aprile, ma attenzione alle comunicazioni del gestore! La data di scadenza potrebbe variare in base alla situazione personale e alle decisioni dell’operatore di posticipare la data prescelta.

L’offerta WindTre sorprende i vecchi clienti con vantaggi fantastici ed esclusivi

La promozione GO 150 XS 5G WindTre include, oltre ad i servizi elencati in precedenza, anche opzioni gratuite come anche servizi le funzioni aggiuntive Ti ho cercato e l’ascolto della Segreteria Telefonica, sia in Italia che nel resto dell’Unione Europea. È possibile per i clienti, inoltre, attivare il servizio SMS di ricevuta di ritorno. La tariffa consente l’accesso alla rete 5G, con una velocità di connessione massima fino ai 2 Gbps in download e al massimo 200 Mbps in upload.

Che succede nel caso si superassero i messaggi inclusi nella tariffa WindTre? Per ogni SMS si pagherebbe un costo aggiuntivo è di 29 centesimi. E il traffico dati? In questo caso, per quanto riguarda il traffico dati extrasoglia, è possibile avere 1 Giga aggiuntivo al costo di 99 centesimi, sfruttabile solo fino alla mezzanotte del giorno dell’acquisto stesso. I minuti inclusi nella promozione sono illimitati, ma attenzione alle eccezioni indicate nelle Condizioni Generali di Contratto dell’operatore. Se siete ex clienti e state pensando di tornare sui vostri passi è l’occasione giusta per riattivare la rete WindTre! Cosa aspettate? Sbrigatevi e andate sul sito prima del 17 aprile.