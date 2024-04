Alcuni fortunati ex clienti dell’operatore telefonico italiano TIM potranno tornare attivando una super offerta di rete mobile. L’operatore sta infatti proponendo a questi ex clienti l’attivazione di un’offerta mobile a basso costo, ovvero TIM Supreme GPRO. Fino ad ora, quest’ultima era disposta all’attivazione soltanto dai nuovi clienti TIM che richiedevano la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.

Torna in TIM con la nuova offerta a basso costo TIM Supreme GPRO

In questi ultimi giorni, alcuni ex clienti dell’operatore telefonico TIM sono stati invitati ad attivare una delle super offerte di rete mobile dell’operatore. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata TIM Supreme GPRO. Quest’ultima ha un prezzo piuttosto contenuto di soli 5,99 euro al mese.

A fronte di questa spesa, gli utenti avranno a disposizione fino a 50 GB di traffico dati, validi per navigare con connettività 4G e con una velocità massima pari a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Oltre a questo, gli utenti avranno inclusi nella propria offerta anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. L’operatore telefonico ha deciso di offrire il costo di attivazione dell’offerta gratuitamente, mentre per la scheda sim è previsto un costo di 10 euro.

L’operatore telefonico sta comunque avvisando i fortunati ex clienti di questa opportunità tramite una apposita campagna SMS. Ecco qui di seguito l’SMS inviato dall’operatore ai suoi ex clienti.

“Imperdibile! Torna in TIM a soli 5,99E al mese con 50 giga e minuti illimitati. Attivazione 0E, SIM 10E. Offerta valida per clienti Iliad, Fastweb, Coop, Poste Mobile e altri operatori virtuali. Vieni nei negozi TIM entro il 21/04. Dettagli e costi https://on.tim.it/dettagli-condizioni”

Ricordiamo che questa offerta è attivabile anche dai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dai seguenti operatori telefonici: Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Mobile, Plintron Italia Full, Withu, Green ICN, NV mobile, Intermatica, Enegan, Digi Mobil, PLINK, China Mobile, Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elimobile (Elite Mobile), Italia Power, Spusu, NTmobile, Rabona Mobile, Noitel, BT Italia FULL MVNO, BT Enia Mobile, Afinna One, LycaMobile e Vianova Mobile.