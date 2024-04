Vodafone, offerte aprile 2024: TIM e Iliad distrutte dalle SILVER

Vodafone vuole ristabilire il dominio con delle offerte stratosferiche. Queste, che fanno parte della famosissima rete Silver, portano tanti minuti, messaggi e giga.

È necessario infatti precisare che la volontà di Vodafone è quella di attaccare solo alcuni gestori in particolare. Le Power sono pertanto destinate solo a chi proviene dai gestori virtuali, che attualmente detengono la leadership, o da Iliad, altro provider leader nel settore.

Queste persone possono ritenersi fortunate in quanto possono avere a che fare con delle opportunità uniche nel loro genere e con la qualità di Vodafone.

Queste sono le Silver di Vodafone, arrivano fino a 200 GB

Se c’era un modo perfetto per recuperare utenti, questo consisteva nel rilanciare le offerte Silver. Vodafone lo ha fatto e già negli scorsi mesi, ottenendo dei risultati eccezionali.

Ora l’azienda vuole continuare su quella lunghezza d’onda ed è per questo motivo che ha ristabilito le sue due offerte per eccellenza. Entrambe riescono a garantire una grande abbondanza di contenuti ma soprattutto una convenienza senza precedenti in casa Vodafone.

Partendo dalla prima proposta, ecco la famosa Silver 100, un’offerta mobile che ogni mese ha un prezzo di soli 7,99 €. Con il primo mese che costa 5 €, la promo consente di avere minuti e messaggi senza limiti verso qualsiasi numerazione e infine anche 100 giga in 4G.

L’altra offerta, la Silver 150, garantisce per 9,99 € al mese tutto ciò che serve. Al suo interno ecco minuti e messaggi senza limiti esattamente come nel caso della prima offerta ma infine c’è una differenza: qui sono contenuti ben 150 giga in 4G. Anche in questo caso il prezzo per il primo mese è di soli 5 €.

Bisogna ovviamente ricordare che queste offerte sono disponibili per i gestori virtuali e per Iliad, ma c’è anche un regalo. Chi sceglie di ricaricarsi automaticamente ogni mese con il servizio gratuito di Vodafone, SmnartPay, può avere 50 giga in più da accumulare con quelli delle offerte scelte.