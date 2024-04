Abbonarsi a servizi, siti e newsletter è un ottimo modo per avere le informazioni di cui si ha bisogno a portata di click. Tuttavia, questi abbonamenti possono sfuggire di mano. Grazie al pulsante che Gmail ha aggiunto a questo tipo di email, eliminare una o più iscrizioni è ora più accessibile, ma non è abbastanza. L’ideale sarebbe eliminarle in massa: presto potrebbe diventare possibile.

Grazie a una nuova funzionalità all’orizzonte di Gmail, la gestione di tutte le newsletter potrebbe diventare più semplice. Sembra che Google stia lavorando ad una funzione chiamata Gestisci abbonamenti che renderà intuitivo ed immediato avere maggiore controllo su ciascuno di essi. PiunikaWeb afferma che il codice per la nuova opzione è in circolazione da gennaio, ma sono necessarie ulteriori fughe di informazioni per capire cosa potrebbe accadere.

Gmail presto potrebbe migliorare una volta per tutte la gestione delle newsletter

Una versione più recente della funzionalità è stata rilevata nella versione 2024.04.07.622678535, che ha consentito ad AssembleDebug di attivare lo strumento di gestione degli abbonamenti tramite flag nascosti. L’opzione si trova sulla barra laterale, accessibile toccando il menu dell’hamburger in alto a sinistra dell’app. Cliccando è possibile vedere una nuova pagina con la parola Abbonamenti in alto. Le stringhe di codice offrono maggiori informazioni su come funzionerà la nuova opzione quando sarà attiva e funzionante, permettendoti di vedere da chi ricevi il maggior numero di email.

A giudicare dalle stringhe di codice trapelate online, i filtri si baseranno sul numero di email ricevute da un mittente, che vanno da meno di dieci a diversi intervalli: tra 10 e 20 o più di 20 ogni tre mesi. Annullare l’iscrizione sarà più semplice poiché vedrai il logo dell’azienda/sito di riferimento accanto a un pulsante di annullamento. Un thread su Reddit indica che alcuni utenti selezionati hanno già visto un popup nell’app che chiedeva loro di provare la nuova funzionalità, ma se premuto mostra solo una pagina vuota. Ciò sembra indicare che il lancio della funzionalità è vicino.