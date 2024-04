Acquistare uno smartphone a rate non è mai stato più conveniente. Le nuove offerte WindTre rappresentano la soluzione migliore per ottenere uno smartphone di punta a un prezzo particolarmente basso. Addirittura, in alcuni casi, chiunque può acquistare uno smartphone 5G gratuitamente.

Da tempo WindTre propone delle tariffe attraverso le quali i nuovi clienti possono ricevere tanti Giga per la navigazione e uno smartphone a costo zero. Questo mese le opzioni con Giga e smartphone sono aumentate: scopriamo insieme, dunque, quali sono le proposte di WindTre e come richiederne l’attivazione!

Offerte WindTre con smartphone gratis: ecco tutte le opzioni di questo mese!

Le offerte WindTre di questo mese tramite le quali poter ricevere uno smartphone 5G a costo zero sono:

la WindTre Start 5G

Andando incontro a una spesa di 12,99 euro al mese, i clienti che ne richiederanno l’attivazione potranno ottenere una quantità illimitata di minuti per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS da inviare a qualsiasi numero e 200 GB di traffico dati, anziché 100. In più, andando incontro a una spesa iniziale di 39,99 euro sarà possibile ricevere anche uno smartphone Xiaomi Redmi 12 5G.

la WindTre FULL 5G

I clienti interessati dovranno sostenere una spesa di 14,99 euro al mese che include: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 50 minuti per le chiamate verso l’estero, 200 SMS verso tutti i numeri e 200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile. Anche in questo caso non saranno previste spese aggiuntive per lo smartphone ma i clienti dovranno comunque affrontare un costo iniziale di 29,99 euro per ottenere un Motorola Moto G54 5G.

la WindTre Pack Protect 5G

L’offerta prevede una spesa di 19,99 euro al mese e permette di ottenere: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri, Giga illimitati di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile; il servizio Call center senza attese e la protezione furto inclusa. I clienti dovranno sostenere un costo iniziale di 29,99 euro per acquistare uno smartphone OPPO A78 5G.