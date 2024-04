Truffa MILIONARIA, così gli utenti sono stati derubati dei loro RISPARMI

Le truffe purtroppo girano talmente in maniera vertiginosa che è difficile beccarle tutte e relegarle fuori da ogni tipo di contesto. La nuova truffa di queste ultime ore purtroppo avrebbe colpito infatti un gran numero di persone ignare di quello che gli stesse per succedere.

Di fronte ad un invito, una sorta di conoscenza, è difficile che una persona inesperta del web possa declinare. Questo è ciò che è accaduto: è arrivato un messaggio al quale in tanti hanno creduto fino a perdere i propri dati personali. Purtroppo la situazione va avanti ormai da diverso tempo e le tecniche stanno diventando sempre più affinate. Ovviamente ci sono dei modi per non cascare in tranelli di questo genere, come ad esempio controllare l’indirizzo e-mail mittente. I nomi sono sempre molto confusionari: si nota subito che non appartengono a siti verificati.

L’altro metodo per identificare subito un messaggio truffa, è leggere il testo. Più persone infatti si ritrovano a capire subito che si tratta di un inganno quando vedono l’italiano scritto male.

Truffa nuova: gli utenti hanno perso soldi con un messaggio

Il pericolo potrebbe essere nella vostra mail e non ve ne siete accorti. Quello che leggete in basso è un messaggio che è stato in grado di truffare migliaia di utenti ultimamente. Fate molta attenzione ed evitate in ogni modo di cliccare sui link che possono comparire all’interno di testi del genere. La truffa potrebbe portarvi via del denaro o diffondere i vostri dati personali:

“Ciao,

Mi chiamo Scarlette e ho deciso di scriverti una lettera inaspettata.

Ho 30 anni e la mia vita sembra perfetta, ma mi manca la passione e l’incontro con nuove persone.

Oggi sono in Grecia, ma i miei pensieri mi portano lontano, nel mondo della fantasia.

Immagino che potremmo iniziare con la corrispondenza, o magari anche chiamarci per sentire la voce dell’altro.

Allego il mio profilo Sparkling_Mistress . Non vedo l’ora della tua risposta.

Scarlette“.