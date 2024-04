Truffa phishing di APRILE, il messaggio da evitare assolutamente

Sebbene siano state prese diverse contromisure negli ultimi anni, sembra sempre più insistente il fenomeno delle truffe sul web. Molti utenti si sono ritrovati all’improvviso a fronteggiare dei veri e propri muri fatti di inganno, a dir poco subdoli per quanto riguarda i messaggi da cui erano rappresentati. Ora tutto ciò sta avendo di nuovo luogo in Italia soprattutto mediante le e-mail delle persone, dove sarebbe arrivato nelle ultime ore un nuovo tentativo di phishing.

Come riferiscono le vittime, si tratterebbe di un messaggio da parte di una donna, rivelatosi poi ovviamente solo uno specchietto per le allodole. È bastato un semplice testo per fregare le persone meno esperte in materia, coloro che magari si rapportavano per la prima volta al mondo del web.

Un tentativo di phishing del genere ha trovato terreno fertile soprattutto tra tutte quelle persone che in genere utilizzano siti per incontri. Si tratterebbe infatti di un messaggio molto particolare con questo tema, che prometterebbe addirittura una conoscenza e allegherebbe addirittura una foto al suo interno.

Il nuovo tentativo di truffa ha avuto effetto, migliaia di utenti hanno perso dati e soldi

Per facilitare l’identificazione della truffa alle persone abbiamo deciso di incollare il breve messaggio che sta girando in questi giorni. Sembra effettivamente un invito ma non lo è: bisogna stare attenti soprattutto ai link contenuti all’interno.

“Ciao,

Sono una ragazza senza complessi e cerco un uomo con un carattere simile.

Come segno della mia liberazione, ti invio questa foto.

Se hai il desiderio di incontrarmi e di passare un momento piacevole,

rispondimi sul mio profilo di incontri.

In allegato: City_Seeker“.

Le persone che purtroppo ci sono cascate hanno finito per perdere i loro dati personali conferendoli a persone sconosciute. Un altro caso è capitato ad altri utenti che invece hanno addirittura concesso le loro carte di credito per il pagamento.