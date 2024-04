Circa un anno fa Google ha annunciato in occasione del Google I/O che avrebbe migliorato Trova il mio dispositivo per integrarlo al meglio con quello di Apple. Durante l’evento, l’azienda ha rivelato una nuova piattaforma che introdurrà un sistema di tracciamento Android che sfrutta miliardi di dispositivi in tutto il mondo per rintracciare gli oggetti smarriti, concetto simile a quello degli AirTags di Apple.

Ora, mesi dopo, l’aggiornamento è finalmente disponibile. Cuffie, auricolari, tablet e tracker Bluetooth verranno aggiunti all’app e, analogamente a Apple, verranno lanciati anche dispositivi simili ad AirTag per aiutarti a trovare le tue cose. Google ha collaborato con Chipolo e Pebblebee per ideare questi tracker in grado di funzionare con la rete Trova il mio dispositivo di Google e verranno lanciati a partire da maggio. Sarà possibile individuare oggetti di uso quotidiano come chiavi, portafoglio e bagagli. L’azienda sottolinea inoltre che la privacy è al centro dell’ecosistema, infatti gli utenti potranno ricevere “avvisi di movimenti sconosciuti” ogni volta che il loro dispositivo rileva che qualcuno li sta seguendo con tracker simili.

AirTags di Apple: anche con Android sarà finalmente possibile tracciare gli oggetti smarriti

Chipolo produce alcuni dei migliori tracker pensati per le chiavi. Presto gli utenti Android non dovranno sentirsi esclusi quando vedranno i loro amici rintracciare oggetti smarriti dall’altra parte della stanza grazie all’ecosistema Apple. Sarà possibile pre-ordinare i tracker. In particolare, Chipolo One Point è il dispositivo più simile all’AirTag di Apple, al Tile Mate o al Tile Pro. È un dispositivo rotondo con un foro per l’anello del portachiavi per fissarlo facilmente. Funziona con l’app di tracking ideata da Google, permettendo di vedere la posizione in tempo reale dell’oggetto cercato grazie alla potenza di milioni di altri dispositivi Android.

Fa suonare il localizzatore e mostra suggerimenti sulla distanza. È dotato di un altoparlante da 120 dB, una batteria CR 2032 sostituibile e resistenza all’acqua IPX5. Verrà lanciato a maggio, ma il primo lotto è già esaurito. Quindi, bisognerà aspettare fino a giugno per riceverlo. Può essere acquistato come pacchetto singolo o pacchetto da quattro. L’azienda vende anche un pacchetto di due Chipolo One Points e un Chipolo Card Point.