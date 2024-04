Un nuovo dispositivo dotato di Intelligenza Artificiale, simile ad una spilla, è stato presentato mesi fa come un sostituto degli smartphone. Nelle prime recensioni emerse online è stato aspramente criticato: il dispositivo non è in grado di fare quanto promesso.

La Humane AI Pin costa circa 700 dollari, è stata lanciata giovedì negli Stati Uniti e funge da assistente autonomo integrato con IA. Si aggancia comodamente ai vestiti dell’utente. Non è un valido sostituto degli smartphone ma vanta funzionalità simili. Dotato, infatti, di fotocamera, altoparlante, microfono e touchpad. Tuttavia non ha uno schermo convenzionale che può trasformarsi in un display pratico per l’utente. I suoi creatori affermano che si tratta del “prossimo passo avanti per il design dei dispositivi”, verso un futuro post-smartphone che consentirà alle persone di riconnettersi con il mondo che li circonda.

Spilla con Intelligenza Artificiale: prime recensioni negative, il dispositivo non è all’altezza delle aspettative

“Interagisce con il mondo nel modo in cui noi interagiamo con il mondo: ascoltando e vedendo ciò che c’è attorno”, spiega il co-fondatore di Humane Imran Chaudhri. I critici lo hanno definito lento, privo di funzionalità utili e suscettibile al surriscaldamento e allo spegnimento. I revisori hanno anche criticato la quota di abbonamento di 24 dollari al mese che i clienti devono pagare in aggiunta ai 699 dollari iniziali. Il Washington Post lo ha descritto come “un pasticcio promettente di cui non si ha alcun bisogno”.

David Pierce, redattore generale di The Verge, ha scritto: “Ci sono troppe cose basilari che non può fare, troppe cose che non fa abbastanza bene, e troppe cose che fa bene ma solo a volte”. “Ogni volta che uscivo con questo dispositivo, mi ritrovavo a usarlo a malapena”, ha scritto. “Gli chiederei forse tre o quattro cose, in parte solo per provare una funzionalità. Quindi rimarrei deluso dai risultati. So che i cofondatori l’hanno creato come un modo per rimanere radicati nel mondo reale ed evitare di avere sempre uno schermo davanti alla faccia, ma per raggiungere questo obiettivo, questa cosa deve essere affidabile al 100%. Tutto il tempo.”