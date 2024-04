Apple si prepara per il Keynote estivo e sembra intenzionata a introdurre interessanti novità soprattutto per quanto riguarda il mondo iPad, la nota azienda infatti vuole aggiornare completamente il mondo dei suoi tablet ed ecco che per farlo oltre a introdurre una nuova gamma di iPhone, ha intenzione di introdurre anche una nuova generazione di penne interattive, l’Apple Pencil 3.

Fino a questo momento si era mosso ben poco in merito alle future Pencil di Apple, ma con l’arrivo della beta di iOS 17.5 si sono scoperti dei dettagli in più sia per quanto riguarda iPad che per quanto riguarda la Pencil, infatti sembra che la nuova generazione di penne interattive di Apple porterà con se delle funzionalità del tutto nuove, nel dettaglio queste ultime saranno legate alla pressione.

Nuove features

Già le precedenti generazioni avevano delle funzionalità ad hoc legate alla punta come ad esempio un doppio tap rapido, ora secondo i colleghi di iMore, assisteremo all’arrivo di due nuove features, un “long squeeze” (pressione prolungata) e a un “double squeeze” (doppia pressione).

Ciò implicherebbe un aumento delle possibilità per l’utente finale che potrebbe così personalizzare a piacimento le funzionalità presenti e impostate con i tocchi della penna e della pressione della punta.

Si tratta di una modifica decisamente coerente con la politica di Apple di puntare molto sulle gesture intuitive, basti pensare a quanto fattibile con i trackpad e con i magic mouse oltre che con lo schermo di iPhone e iPad.

Non rimane che attendere dunque Maggio, durante il mese infatti Apple presenterà il tanto atteso aggiornamento di iPad Pro ed Air e sicuramente coglierà l’occasione per accompagnare il tutto con le nuove penne interattive che necessitano di qualche novità anch’esse, l’attesa si ferma dunque ad un altro mese e poi il Keynote svelerà tutto il lavoro di Apple in questi mesi.