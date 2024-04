Manca ormai giusto un mese all’arrivo ufficiale sulla piattaforma di streaming Netflix della prima parte della terza stagione di Bridgerton. Man mano che ci avviciniamo al suo arrivo, cominciano a fioccare in rete numerosi video teaser ed immagini ufficiali. Proprio in queste ultime ore, in particolare, è stato pubblicato in rete un nuovo video teaser ufficiale che ci ha dato un primo assaggio riguardo a quello che succederà.

Bridgerton 3, un nuovo video teaser ufficiale ci svela cosa accadrà

Nel corso delle ultime ore il colosso dello streaming Netflix ha pubblicato in rete un nuovo video teaser ufficiale della nuova stagione di Bridgerton. La nota serie tv ispirata ai romanzi rosa di Julia Quinn è infatti arrivata alla terza stagione e ora vedrà come protagonisti la signorina Penelope Federington (che sappiamo ormai essere Lady Whistledown) e Colin Bridgerton.

Dal video teaser appena pubblicato, possiamo scoprire in anteprima parte di quello che succederà. In maniera analoga ai romanzi, in questa prima parte della terza stagione vedremo Penelope che deciderà di trovare al più presto un marito per riuscire finalmente a lasciare le mura della sua casa. In suo soccorso, arriverà prontamente Colin, il quale si proporrà di aiutare la sua “amica” in questo arduo compito.

Tuttavia, come è possibile scorgere dal video teaser, possiamo capire che le cose non saranno così semplici. Arriverà infatti un pretendente per Penelope e forse a quel punto Colin si renderà conto di considerare la sua amica in maniera diversa. Bridgerton 3, però, vedrà anche lo svolgimento di altre vicende. In particolare, dal teaser possiamo infatti intravedere Anthony Bridgerton assieme a sua moglie Kate Sharma e tutto il resto della famiglia. Come avevano anticipato i rumors, non sembra che ci sarà in questa nuova stagione la sorella maggiore Daphne Bridgerton e del marito Simon Busset, ovvero il Duca di Hastings.