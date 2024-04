Al momento Mercedes sta lavorando per sviluppare diversi nuovi modelli elettrici. Tra questi troviamo la nuova CLA e la futura nuova Classe C elettrica. Proprio di quest’ultimo modello sono state trovate online alcune foto spia.

Nelle immagini online la vettura in questione appare ancora camuffata dalla presenza di pellicole ed elementi posticci. Tutti questi elementi, quindi, celano la carrozzeria impedendo che venga mostrata completamente.

Arriva la nuova Mercedes Classe C

Ad ogni modo, i nuovi scatti permettono di dare uno sguardo all’abitacolo della berlina a batteria. Il suo design sembra presentare un look simile a quello della EQE. Come detto, i dettagli non sono facili da distinguere, ma è possibile notare la forma del cofano, più corto, e le maniglie delle portiere a scomparsa. Per quanto riguarda le dimensioni, invece, queste non dovrebbero cambiare molto rispetto l’attuale Mercedes Classe C endotermica.

Anche se sono presenti dei teli, nelle foto online, che coprono una buona parte della plancia, si può notare la presenza di un volante a 3 razze con ampi schermi sia per la strumentazione digitale che per il sistema di infotainment.

Con l’avanzare dei lavori in corso, sarà possibile capire maggiori dettagli sulle forme della vettura. Per quanto riguarda le specifiche, invece, non è ancora possibile parlarne. Ciò che è certo è che l’auto sarà presentata con diversi powertain e anche con due motori, oltre che la trazione integrale.

Alcune voci propongono che il modello potrebbe poggiarsi sulla piattaforma MB.EA invece che sulla Mercedes Modular Architecture (MMA) che invece è alla base del CLA. Anche in questo caso bisognerà attendere per avere maggiori informazioni.

Dunque, per poter avere dettagli più precisi sul nuovo veicolo Mercedes bisognerà attendere che sia l’azienda stessa a rilasciare notizie. Al momento anche la data del debutto ancora incerta. Si pensa che potrebbe avvenire entro la fine del 2025.