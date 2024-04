Google Opinion Rewards, l’applicazione nota per premiare gli utenti con crediti utilizzabili sul Play Store in cambio di risposte a sondaggi, sta per introdurre una nuova funzionalità che promette di semplificare ulteriormente tale processo.

Secondo quanto riportato da fonti interne, gli sviluppatori della piattaforma stanno lavorando su un modo per consentire alle persone di collegare il proprio account di posta direttamente all’app aprendo così nuove possibilità di guadagno.

Le nuove peculiarità di Google Opinion

Questa innovativa caratteristica, individuata in anteprima da esperti del settore, permetterà di inviare i propri scontrini digitali tramite Google OpinionRewards in modo più diretto ed efficiente. Ciò significa che non sarà più necessario ricorrere a procedure complesse per condividere le ricevute dei propri acquisti. In sostanza, basterà toccare un semplice pulsante all’interno dell’applicazione per collegare il proprio account mail. Da qui potrete iniziare a inviare le ricevute all’indirizzo dedicato del servizio.

Benefici e implicazioni

Tutto ciò rappresenta un’opportunità rilevante per gli utenti che potranno ora accumulare crediti in modo ancora più rapido e pratico. Con il collegamento diretto, al proprio account si potrebbe anche aprire la strada a ulteriori sviluppi futuri. Consentendo a Google di raccogliere informazioni ancora più dettagliate sugli acquisti dei suoi utilizzatori e migliorare ulteriormente l’esperienza complessiva dell’app.

Infatti, l’ implementazione di questa funzionalità potrebbe anche incoraggiare un maggior numero di individui a partecipare attivamente alla piattaforma, aumentando così la base di dati disponibile e migliorando la qualità dei sondaggi proposti agli utenti. Ciò di cui vi abbiamo parlato, rappresenta solo una piccola parte di app che Google mette a disposizione dei suoi fruitori per poter guadagnare in qualche modo, che sia attraverso crediti o persino attraverso una ricompensa economica. Si tratta in ogni caso di attività che non richiedono troppo tempo e che possono essere svolte da remoto, anche come aggiunta ad un lavoro principale. Basta effettuare una buona ricerca e selezionare la soluzione più idonea alle vostre esigenze.