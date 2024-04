Android, Play Store: ci sono APP e GIOCHI top che solo oggi sono GRATIS

Anche oggi gli utenti Android possono avere un privilegio che agli altri non spetta, ovvero quello di scaricare dei contenuti gratis dal Play Store di Google. Tutto ciò accade ormai con frequenza settimanale e tutte le volte che si presenta qualche nuova applicazione o qualche nuovo gioco da scaricare senza pagare, tutti accorrono in gran numero. L’iniziativa riguarda svariati titoli, alcuni anche molto ricercati che nelle ultime ore stanno andando a ruba.

Ovviamente non bisogna fare nulla di particolare per potersi assicurare questa possibilità, ma solo avere uno smartphone Android a disposizione. Andando per gradi, la prima cosa da fare è recarsi all’interno della nostra lista in basso per scoprire quali sono i migliori titoli di giornata. Abbiamo infatti provveduto a realizzare per i nostri lettori un elenco con applicazioni e giochi a pagamento che solo oggi sono gratis sul Play Store.

Play Store di Google: solo per Android ci sono dei titoli a pagamento gratis

Ovviamente ci sono dei consigli da tenere bene in mente: il primo è sicuramente il solito, ovvero quello di fare quanto prima possibile. L’iniziativa infatti potrebbe andare avanti per giorni o solo per delle ore, per cui scaricate tutto quello che vi occorre immediatamente. L’altro consiglio è quello di provare a scaricare tutto quello che trovate nella lista dei contenuti gratis. La motivazione è molto semplice: seppure oggi non dovessero servirvi, potrebbe essere il contrario in futuro.

L’iniziativa non durerà per sempre, per cui i titoli torneranno a pagamento e, nel caso in cui dovessero servirvi, vi toccherà pagare. Scaricando tutto adesso e cancellando subito dopo quello che non vi occorre, vi assicurerete di avere quei contenuti che avete eliminato, totalmente gratis in futuro. Ecco la lista al completo: