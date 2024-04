I notebook HP sono da sempre i modelli maggiormente richiesti e desiderati dal pubblico, spesso solamente secondi a quanto Apple è attualmente in grado di offrire, per questo motivo trovare oggi a disposizione del pubblico l’HP Laptop 15s-fq5002sl, rappresenta un punto a favore per tutti coloro che da sempre vorrebbero cercare il massimo risparmio su ogni singolo acquisto.

Le specifiche tecniche partono dalla presenza di un display IPS LCD da 15,6 pollici di diagonale, con trattamento antiriflesso e risoluzione FullHD, il processore, almeno per la variante in promozione, è un Intel Core i7 di dodicesima generazione, seguito poi da 16GB di RAM DDR3 ed un SSD interno da 512GB di memoria. La scheda grafica, allineata comunque con la natura del prodotto, è integrata nella scheda madre, ed è una Intel Iris X.

Notebook HP in super offerta su Amazon oggi

Il notebook descritto nel nostro articolo verrebbe commercializzato su Amazon ad un prezzo mediano comunque di 799 euro, che a prima vista potrebbe apparire come elevato, ma che vi assicuriamo essere perfettamente adeguato alla tipologia del prodotto stesso. Nell’ultimo periodo Amazon lo aveva ridotto a 699 euro, per poi scendere oggi di altri 50 euro, fino ad una spesa finale che si aggira attorno ai 649 euro. Potete acquistarlo qui.

La connettività non manca assolutamente per questo prodotto, essendo comunque presente WiFi e GPS, a cui aggiungere anche varie porte USB-A ed USB-C, ma anche un lettore di impronte digitali, per una maggiore sicurezza nell’accesso al sistema, oppure un lettore di schede SD, così da poter andare ad installare e collegare direttamente una memoria esterna, facilitando la lettura di memorie che altrimenti sarebbero state presenti, ad esempio, tra macchine fotografiche digitali e simili.