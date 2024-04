Una console che ha riscosso più successo del previsto e senza alcun dubbio il conosciuto Legion Go, la console prodotta da Lenovo infatti ha conquistato il cuore degli utenti grazie alle sue prestazioni davvero importanti unite a uno schermo davvero godibile dal punto di vista sia della fluidità che dei colori.

A quanto pare dopo nemmeno un anno dal suo lancio Lenovo ha deciso di aprire all’arrivo di una seconda generazione nell’immediato, Lenovo infatti in occasione della Lenovo innovate 2024 Conference, annunciato il possibile arrivo della seconda generazione di Legion Go, Clifford Chong, Gaming Category Manager, ha dichiarato che gli utenti possono aspettarsi l’arrivo a breve di una nuova Legion Go.

Possibile arrivo nel 2024

Ecco quanto dichiarato da Chong: “Stiamo ancora investendo molte risorse per migliorare l’attuale Legion Go nell’arco degli ultimi 6 mesi dal lancio. Abbiamo sbloccato dal primo giorno fino ad ora molte più esperienze e sono ancora in corso sforzi tecnici per provare a portare la prossima ondata di funzionalità nel prodotto” ha affermato il dirigente, il quale ha precisato che “sicuramente è una categoria di prodotti in cui vediamo il potenziale e continuiamo a investire ed attendiamo il momento giusto per preparare la prossima generazione che fornirà ancora più funzionalità”.

Chong si occupa del mercato legato alla zona APAC, Ovvero Asia Pacifico, ciò non toglie che l’arrivo in Europa della futura Legion Go 2 è a dir poco scontato, dal momento che l’Europa costituisce comunque un mercato che ha sempre restituito ottimi risultati a Lenovo dal punto di vista della rendita.

Non rimane dunque che attendere, gli indizi lanciati dall’azienda sembrano più delle conferme velate che dei veri e propri rumors, la conferma definitiva dovremmo attenderla nei prossimi mesi con le dichiarazioni future di Lenovo, ciò che è certo è che la seconda generazione si farà, rimane solo da stabilire il tempo di arrivo.