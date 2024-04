Xiaomi Redmi Note 13 è uno degli smartphone dal miglior rapporto qualità/prezzo, un prodotto che riesce ad avvicinare un numero impressionante di consumatori all’acquisto, mettendo sul piatto una serie di specifiche tecniche di alto livello, richiedendo al contempo una spesa tutt’altro che elevata.

Il risparmio con l’acquisto del prodotto raggiunge livelli incredibili su Amazon, lo smartphone è comunque caratterizzato dalla presenza di un ampio display da 6,67 pollici di diagonale, un AMOLED di buona qualità, che viene completato dalla presenza di un processore octa-core, con una configurazione di base che prevede comunque 256GB di memoria interna e 8GB di RAM.

Xiaomi Redmi Note 13: uno sconto inaudito di 80 euro

Lo Xiaomi Redmi Note 13 è lo smartphone da acquistare quando si vogliono comunque spendere meno di 200 euro, infatti il suo prezzo consigliato sarebbe di 249 euro, una spesa comunque allineata alla perfezione con le richieste attuali dei consumatori, ma che allo stesso tempo risulta essere ridotta di circa 75 euro sul valore originario (pari ad uno sconto del 31%), fino ad arrivare così ad un investimento di 172,18 euro. L’acquisto è completabile qui.

Nell’avvicinamento ad uno smartphone di questo tipo dovete comunque ricordare essere un prodotto sbrandizzato, che non prevede aggiornamenti ricevuti dall’operatore telefonico, ma solo dal produttore telefonico. Il sistema operativo di base è Android 13, con personalizzazione grafica MIUI, per riuscire così a godere della massima possibilità di personalizzazione e di riuscire così a cucire il prodotto direttamente sulla propria pelle ed esigenze. Il comparto fotografico non è comunque trascurato, essendo capitanato dal sensore da 108 megapixel, più che adeguato per la fascia di prezzo, anzi risulta essere di livello superiore rispetto a quanto avremmo effettivamente sperato di vedere o di sentire.