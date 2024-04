Apple Watch 10, ci sono novità: display OLED nuovo e consumi BASSI

Mentre circolano incessantemente i rumor sui nuovi iPad Pro con display OLED e su quelli che saranno i prossimi iPhone 16, c’è dell’altro a bollire nel calderone di Apple. Molti utenti stanno tralasciando un dispositivo: l’Apple Watch di nuova generazione.

Quello che arriverà a settembre con la sua decima edizione dovrà risultare per forza di cose innovativo sotto alcuni punti di vista. L’azienda dovrà cambiare necessariamente qualcosa, proprio per evitare di indispettire il pubblico.

A quanto pare Apple sta puntando ad un nuovo display, il quale anche in questo caso sarà un OLED LTPO ma implementato in modo da migliorare alcuni punti fondamentali.

Apple Watch Series 10, arriva il nuovo display a basso consumo

Il lancio di settembre che vedrà protagonisti i nuovi iPhone e i nuovi Apple Watch, sarà certamente sorprendente. Per quanto riguarda gli smartwatch più famosi al mondo, Apple sta lavorando fortemente ad un aspetto in particolare: l’autonomia. Dopo aver visto in giro che diverse aziende riescono a mettere a disposizione del proprio pubblico orologi con batterie molto più performanti, il colosso di Cupertino ha voluto fare del suo meglio per mettersi in gioco.

Nei laboratori sono attualmente in fase di test dei nuovi display di tipo OLED LTPO, praticamente uguali a quelli attuali ma con delle differenze. Si tratta di un modello più avanzato, testimone di una nuova evoluzione basata su una tecnologia detta low-temperature polycrystalline oxide thin-film transistor, il classico TFT ma rivisitato.

In questo modo gli Apple Watch potranno modulare la frequenza di aggiornamento in base alle necessità dell’utente ma in maniera ancora più attenta. È così che si potrà arrivare ad avere un’autonomia sensibilmente più alta rispetto ai modelli attuali.

Al momento si tratta di semplici indiscrezioni, ma non è la prima volta che si sente parlare di tale miglioria. Apple vuole stupire con i suoi prossimi Apple Watch e con grande probabilità ci riuscirà.