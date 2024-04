Con l’operatore telefonico italiano Vodafone è possibile non solo attivare tante offerte di rete mobile di rilievo, ma è anche possibile abbinare l’acquisto di numerosi smartphone. L’operatore, in particolare, ha da poco aggiornato il suo catalogo di dispositivi disponibili aggiungendo due nuovi smartphone appartenenti alla fascia media del mercato. Ci stiamo riferendo ai nuovi Motorola G04 e Oppo Reno 11F. Vediamo qui di seguito come è possibile acquistarli.

Vodafone, ora disponibili all’acquisto due nuovi smartphone a marchio Oppo e Motorola

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano Vodafone ha aggiornato il suo catalogo di smartphone acquistabili, con ben due new entry. Uno di questi, come già accennato in apertura, è il nuovo Motorola G04. Quest’ultimo sarà acquistabile dagli utenti nel taglio di memoria da 128 GB con delle comode rate da 24 mesi.

Nello specifico, sarà acquistabile con 24 rate mensili da soli 0,99 euro per tutti gli utenti che avranno attiva una delle offerte appartenenti alla gamma Special, tra cui Vodafone Silver e Vodafone Bronze. Lo smartphone è inoltre acquistabile con 24 rate mensili da 3,99 euro per tutti i nuovi clienti che avranno attiva una delle altre offerte dell’operatore.

Ora è stato aggiunto al catalogo anche il nuovo Oppo Reno 11F. Quest’ultimo è sempre acquistabile con 24 rate mensili che partono da 5,99 euro ed arrivano ad un massimo di 13,99 euro in base all’offerta di rete mobile che si decide di abbinare. Gli utenti potranno anche acquistarlo ad un prezzo di 11,99 euro per 24 mesi scegliendo di abbinare una delle offerte appartenenti anche questa volta alla gamma Vodafone Special.

Si tratta in entrambi i casi di un’ottima occasione per acquistare con Vodafone due fantastici smartphone medi di gamma. Ricordiamo infatti che Oppo Reno 11F vanta la presenza di un design moderno, con un ampio display con tecnologia SuperAMOLED e con una frequenza di aggiornamento molto elevata pari a ben 120Hz.