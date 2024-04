Utenti truffati con il tentativo di PHISHING in mail, come funziona

Cosa può succedere a ritrovarsi di fronte ad un tentativo di truffa? Tramite il web ne arrivano a migliaia ogni giorno, tutti diversi tra loro ma con un unico scopo: fregare l’utente con una scusa. Il tentativo di phishing che sta girando in queste ore avrebbe addirittura derubato le persone delle loro carte di credito e dei dati personali.

Bisogna capire tutto immediatamente: di solito l’italiano è scritto in maniera approssimativa e l’indirizzo del mittente non è assolutamente chiaro, spesso con lettere a caso.

La truffa con la tecnica del phishing va avanti, ecco il testo da non leggere mai

Questo che trovate in basso è un messaggio, all’apparenza un invito da parte di una donna nei confronti di un uomo. Effettivamente risuona proprio così ma bisogna capire subito che si tratta di una truffa, un tentativo di phishing bello e buono. Bisogna fare molta attenzione soprattutto quando ci sono dei link interni e in questo caso abbiamo provveduto ad estrometterlo per evitare che i nostri lettori potessero cascarci.

“Non voglio niente da te, solo una bella conoscenza ora.

Una situazione tale che ho divorziato da mio marito, che non mi soddisfaceva nel rapporto.

Lui, a dire il vero, aveva problemi con la sua mente, non stava bene.

Anche se nonostante tutto questo sono una ragazza molto attraente, ho una figura snella.

Non si trattava nemmeno di me, beh, non è questo il punto, non voglio ricordare tutto.

Non ci sono barriere per incontrarti, sono libero!

E per te, come uomo, sono sicuro che non ci sono barriere.

Quindi, per assicurarmi di essere interessato, lascerò il mio profilo: Lizeth-kiss29

Garantisco che sarò obbediente e non mi imporrò, conoscimi e basta!

Aspetterò la tua notifica!

Tua, Lizeth“.

Ponete dunque molta attenzione al messaggio e quando arriva qualcosa del genere statene alla larga. Purtroppo in molti ci sono cascati e bisogna fare tesoro di quello che è accaduto. I tentativi di phishing vanno avanti da tanto e sono diventati via via sempre più aggressivi.