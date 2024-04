Nell’era digitale in cui la connettività è diventata una necessità primaria, Kena Mobile svela una proposta irresistibile per gli amanti della libertà e della qualità a un prezzo conveniente. Il piano “6,99 Smart” si distingue per la sua generosa offerta di dati, che garantisce fino a 180GB. Accompagnati da un primo mese completamente gratuito.

Questo pacchetto non solo assicura un’ampia copertura per navigare senza limiti, ma include anche minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 SMS, per restare sempre connessi con i propri cari.

Kena, le novità non finiscono qui

La velocità di navigazione è un altro punto di forza di questa offerta targata Kena Mobile. Grazie alla tecnologia 4G, si può godere di una velocità fino a 60Mbps in download e 30 Mbps in upload. Ideale per lo streaming video o il download di file di grandi dimensioni. L’accesso alla rete TIM, con la sua copertura che raggiunge il 99% della popolazione italiana, assicura stabilità e affidabilità ovunque ci si trovi. Ciò significa che anche durante gli spostamenti o nelle aree remote, sarà sempre possibile restare connessi senza interruzioni, garantendo così una comunicazione fluida e senza stress.

In più, la promo “6,99 Smart” è pensata per soddisfare sia i nuovi clienti in cerca di un piano conveniente e completo, sia coloro che vogliono cambiare operatore senza rinunciare ai vantaggi. Infatti, anche chi proviene da altri gestori come Iliad, Poste Mobile e molti altri, potrà usufruire di questa occasione senza problemi. In più, come detto, fino al 17 Aprile 2024, il primo rinnovo è offerto da Kena, con attivazione e spedizione completamente gratuite. Un’opportunità da cogliere al volo per navigare in grande stile a un prezzo imbattibile. Scopri di più e attiva la tua offerta oggi stesso! Se invece volete conoscere altre soluzioni che il gestore mette a vostra disposizione, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale dell’operatore e, tra le varietà delle soluzioni offerte, scegliete quella che risulta essere più idonea alle vostre esigenze e necessità.