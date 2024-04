Stellantis: anticipazioni sui suoi prossimi 36 modelli d'auto

Il gruppo Stellantis ha finalmente mostrato al mondo quali siano i suoi ambiziosi piani per il futuro. La società ha presentato in anteprima diversi nuovi modelli d’auto e prototipi che porteranno una ventata di tecnologia, di sviluppo e studio per migliorare l’esperienza dei guidatori. Tutto ciò è stato presentato durante l’evento Italian Product Day, che si è svolto a Torino presso l’Heritage hub e dove hanno partecipato più di 300 concessionarie.

Stellantis ha confermato i propri progetti sul lancio delle auto a partire dall’anno in corso. Tra le anticipazioni più attese che hanno generato entusiasmo e ancora più aspettativa c’è la nuova Fiat Panda 2024. La classica auto Fiat si trasformerà in un B-SUV e sarà presentata fra qualche mese, l’11 luglio. Sempre sulla linea Fiat, è stata mostrata in anche la Pandina 2024, presentata nelle settimane scorse ma che non verrà rilasciata prima del 2027.

Piovono auto: tutti i progetti dei brand gruppo Stellantis

Stellantis ha presentato a Torino una serie di concept per il futuro, tra cui la Mega Panda, la Fastback, la Giga Panda, un Pick-up e un Camper. Altra auto tanto attesa è la 600e Abarth, ribattezzata con il nome “scorpionissima“, destinata a coloro che amano le vetture sportive. L’attenzione si sposta poi su Alfa Romeo con la sua Milano. Questo modello sarà disponibile a partire dal 10 aprile sia in versione full electric che ibrida. La società presenta quindi due nuove alternative per chi cerca un veicolo affascinante e sostenibile. Tra le elettriche sono state anche anticipati alcuni dettagli sulle versioni sostenibili della Stelvio e della Giulia, rilasciate nel 2025 e nel 2026.

Anche Lancia si prepara rilasciare sul mercato nuovi modelli tra cui la Ypsilon HF, la Delta (prevista per il 2028) e la Ypsilon elettrica. Oltre ai marchi italiani, il gruppo Stellantis ha in serbo altre innovazioni per i brand stranieri come ad esempio Citroen, Jeep, Peugeot e Opel, che, come le altre case automobilistiche, hanno in progetto auto senza emissioni. Il Country Manager di Stellantis nel nostro Paese, Santo Ficili, ha sottolineato l’importanza di tali modelli. Questi, a parere della società, andranno a ridefinire completamente l’industria automobilistica.