Il produttore tech Realme è al lavoro sulla realizzazione di un nuovo smartphone appartenente alla fascia medio-bassa del mercato. Stiamo parlando in particolare del prossimo Realme C63. Il suo debutto per il mercato indiano sembra ormai dietro l’angolo, dato che lo smartphone sta ricevendo in questi giorni svariate certificazioni importanti. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Realme C63 in lavorazione, arrivano diverse certificazioni importanti

In questi ultimi giorni uno dei prossimi smartphone a marchio Realme ha ricevuto diverse certificazioni di rilievo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Realme C63, fratello minore di Realme C65, annunciato sul mercato mobile qualche settimana fa. Il nuovo device dell’azienda, come già detto, sembra essere ormai pronto al suo debutto ufficiale, dato che si stanno susseguendo numerose certificazioni di rilievo.

In particolare, in questi ultimi giorni il nuovo smartphone a marchio Realme ha ricevuto l’importante certificazione dell’ente BIS (Bureau of Indian Standard). Grazie ai rumors e alle indiscrezioni emerse in queste settimane, conosciamo già alcune delle presunte specifiche tecniche. Ve le riassumiamo qui di seguito.

Realme C63 – presunte specifiche tecniche

Display con tecnologia IPS LCD con una ampia diagonale e con una frequenza di aggiornamento pari ad almeno 90Hz

Fotocamera anteriore per i selfie da 8 MP con apertura focale f/1.8

Fotocamera posteriore con sensore fotografico principale da 50 MP con apertura focale pari a f/1.8

Sistema operativo Android 14 con interfaccia utente personalizzata da Realme, la RealmeUI 5.0

Batteria con una capacità di 5000 mah e con supporto alla ricarica rapida pari a 45W

Peso di 191 grammi per uno spessore di 7.79 mm

Per il momento non abbiamo tutte le presunte specifiche, ma vi aggiorneremo nel corso dei prossimi giorni non appena emergerà qualcosa. Vi ricordiamo che il fratello maggiore, ovvero Realme C65, è alimentato da un processore di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Helio G85.