Le 5 auto elettriche più economiche: quale acquistare ora

Uno dei motivi per il quale le auto elettriche non sono tanto diffuse è la credenza che queste possiedano costi che vadano di molto oltre le possibilità del proprio portafogli. All’inizio, quando furono lanciate nel settore, poteva essere effettivamente così, ma dopo che tante case automobilistiche hanno deciso di cambiare i propri piani e puntare il tutto per tutto su questa tecnologia, le cose sono cambiate. Contrariamente ad allora, infatti, optare ora per un’auto elettrica non pesa quanto prima, sul mercato ci sono diverse alternative economiche e sostenibili per coloro che cercano una vettura con un costo accessibile e ideale per gli spostamenti urbani.

Vuoi acquistare un’auto elettrica? Ecco quali valutare

La MG MG4, non è propriamente super economica, ma ha un prezzo niente male. Con batteria da 51 kWh riesce ad offrire al possibile compratore un rapporto qualità-prezzo eccezionale. Attualmente acquistabile al costo promozionale di 19.790 euro ed include già l’Ecobonus e la possibilità di usufruire degli incentivi del 2024. L’offerta del momento è di 10.000 euro di sconto rispetto al prezzo di listino, sarebbe l’ideale approfittarne. La seconda auto valida che vale i soldi spesi, con uno sconto di 5.000 euro rispetto al costo originale, è anche la nuova Citroen e-C3. La vettura è venduta a 18.900 euro.

La Dacia Spring è una delle proposte probabilmente più accessibili sul mercato delle auto elettriche di questo mese. Quanto costa? Solo 17.900 euro. Un’auto davvero economica che ha comunque prestazioni e caratteristiche uguali a qualsiasi altro veicolo moderno. Anche fuori produzione, l’acquisto della Renault Zoe è ancora una delle scelte più convenienti da poter fare. Grazie agli incentivi statali e ai bonus Renault il suo prezzo è di 14.750 euro in promozione e comprende inoltre un finanziamento con rate mensili vantaggiose.

Ultima auto papabile è la Renault Twingo e-tech electric equilibre, la più economica. Disponibile a soli 12.600 euro grazie ai contributi statali e alla rottamazione, potrebbe essere l’auto perfetta per chi cerca un veicolo dalle dimensioni compatte e si sposta molto in città. Mai più problemi di parcheggio! Tutti i modelli mostrano con evidenza che di scelte convenienti ce ne sono, solo che non si presta abbastanza attenzione.