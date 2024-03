Nonostante siano ormai arrivati davvero tanti operatori telefonici virtuali anche in Italia, Kena Mobile rimane sempre uno dei più apprezzati. Questo perché l’operatore virtuale stupisce sempre gli utenti ed aggiorna con costanza le sue offerte mobile. Per questi ultimi giorni di marzo, in particolare, l’operatore sta proponendo davvero tante offerte convenienti e diverse promozioni. Vediamo qui di seguito le più interessanti.

Kena Mobile stupisce anche a marzo con la sua fantastica proposta mobile

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile continua a stupire gli utenti e i suoi rivali con le sue fantastiche proposte. Come già accennato in apertura, l’operatore virtuale in questione è uno dei più apprezzati. Per questi ultimi giorni di marzo, infatti, gli utenti potranno accedere a numerose offerte super convenzioni.

Una delle offerte più interessanti è Kena 7,99 150 GB. Come suggerisce il nome, quest’ultima include ogni mese una quantità davvero esagerata di traffico dati per navigare pari a ben 150 GB validi per navigare su rete 4G ad una velocità massima pari a 60 mbps. L’offerta include poi 200 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo da sostenere sarà di soli 7,99 euro al mese.

In questi ultimi giorni, poi, l’operatore ha lanciato una nuova promo con cui gli utenti riceveranno anche 70 GB di traffico dati extra da utilizzare per una settimana. Oltre a questo, c’è sempre attiva la promo ricarica automatica che permette di ricevere in omaggio altri 50 GB extra. Insomma, in questo modo, gli utenti potranno farsi una scorpacciata di giga ad un costo mensile davvero molto basso. Ricordiamo che l’operatore sta inoltre offrendo gratuitamente senza costi il primo rinnovo, la scheda sim e l’attivazione.

Rimangono poi sempre disponibili tutte le altre super offerte dell’operatore virtuale Kena Mobile. Tra queste, ricordiamo ad esempio l’offerta Kena 5,99 100 GB ad un costo di 5,99 euro al mese.