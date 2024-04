Samsung è da sempre leader nel settore dell’elettronica, e si guadagna un posto tra le top grazie all’ottima qualità dei suoi prodotti e all’attenzione che pone nell’ascoltare i desideri dei propri affezionati clienti.

Un esempio concreto è il progetto, da parte della società coreana, di lanciare una serie particolare di dispositivi, la serie chiamata FE, ovvero ‘Fan Edition’, composta da dispositivi elettronici come smartphone, smartwatch e cuffie, pensati per i clienti Samsung di fascia più bassa.

Questa linea presenta quindi una serie di dispositivi a prezzi più contenuti, ma senza dover rinunciare all’ottima qualità e alle prestazioni che da sempre caratterizzano il colosso sudcoreano.

Samsung ha già rilasciato dei prodotti della sua serie ‘Fan Edition’, che sono stati estremamente apprezzati dal pubblico, come il Galaxy S20 FE con display Infinity-O Super AMOLED e il Galaxy S23 FE, a cui abbinare le cuffie Galaxy Buds FE.

Samsung, in arrivo anche il Galaxy Smartwatch FE

La serie FE di Samsung non riguarda solo gli smartphone e i loro accessori, ma a breve potrebbe interessare anche il settore degli smartwatch.

Infatti, secondo alcune indiscrezioni di Android Headlines , Samsung si starebbe preparando al lancio di un nuovo dispositivo, il Galaxy Smartwatch FE.

Il nuovo orologio digitale dovrebbe essere una versione aggiornata del Galaxy Watch 4 e di conseguenza presentare un processore Exynos W920. Per quanto riguarda il prezzo, più basso dei modelli standard, potrebbe aggirarsi intorno ai 199 dollari.

Non ci sono ancora molte informazioni riguardo le caratteristiche e la data d’uscita di questo nuovo smartwatch, mentre sappiamo che la serie di Galaxy Watch 7 dovrebbe uscire sul mercato a luglio 2024 e presenterà ben 3 versione: la Classic, la Sportiva e la Pro.

Non ci resta che attendere i prossimi mesi per scoprire maggiori informazioni sui dispositivi Samsung in uscita, e se ci saranno nuovi modelli dedicati ai fan.