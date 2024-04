Amazon Fresh è arrivato: ora la spesa arriva a casa in giornata

Amazon permette ogni giorno di fare la spesa tra i tanti prodotti disponibili nelle sue categorie ma adesso tutto cambia. Quando si parla di “fare la spesa” in tanti intendono comprare prodotti di prima necessità, chiaramente tra quelli alimentari. Proprio da oggi il colosso e-commerce consente a tutti di beneficiare di un nuovo servizio, ovvero Amazon Fresh.

Con questa nuova possibilità tutti gli utenti iscritti, anche senza Prime, potranno ricevere a casa la spesa in giornata. In questo momento il servizio è valido solo nelle zone di Milano, Torino, Roma e Bologna, ma gli utenti dovranno comunque fare attenzione a quali sono i punti in cui è valido.

In queste città quindi si potrà fare la spesa sfruttando Amazon Fresh, scegliendo così tra tantissimi prodotti in ogni tipo di categoria, tra cui verdura, frutta, latticini, cura della casa e tanto altro ancora. Subito la spesa arriverà a casa di chi l’ha ordinata: il tutto avviene in giornata.

Amazon Fresh il nuovo servizio che aumenta la qualità e le possibilità del colosso

A parlare in merito a questo nuovo lancio è stata la responsabile di Amazon Fresh Germania, Italia e Spagna, Camille Bur. Come riferisce, l’obiettivo di Amazon è sempre quello di cercare soluzioni utili per rendere la spesa sempre più semplice oltre che conveniente e rapida. Da adesso tutti coloro che usano il sito e-commerce su Roma, Torino, Bologna e Milano possono fare la spesa ricevendola a casa in giornata.

Questo consente ad Amazon di offrire un’esperienza d’acquisto ancora migliore, aumentando la comodità e anche la scelta tra un’ampia selezione di prodotti.

Cioè inoltre anche una promozione iniziale per tutti i clienti che non hanno mai beneficiato del servizio Amazon Fresh. Ci sono infatti 30 € di sconto in totale sui primi tre ordini e su una spesa minima di 50 €, il tutto fino al 31 maggio.