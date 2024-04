WhatsApp e le TRE funzioni rimaste segrete per anni: ecco come usarle

Ogni volta che WhatsApp riporta un nuovo aggiornamento, gli utenti muoiono dalla voglia di scoprirne il contenuto. Questa volta non si tratta di un update che l’applicazione ha riportato dopo la fase beta, ma di applicazioni di terze parti che operano al di fuori.

Le applicazioni in questione sono addirittura tre e garantiscono possibilità diverse ma ugualmente utili. Basta scaricarle direttamente nel formato APK per renderle funzionali sulla piattaforma Android, indipendentemente dallo smartphone utilizzato.

WhatsApp, ecco quali sono le tre funzionalità che tutti stanno scoprendo ora

La prima app in assoluto, che tanti utenti hanno già utilizzato anche in passato, prende il nome di Whats Tracker ed è una vera e propria risorsa. Questa nuova applicazione permette a tutti di poter scegliere dei contatti da monitorare durante la giornata per quanto riguarda le loro attività in WhatsApp. Una volta scelti i numeri di telefono, si potrà avere una notifica tutte le volte che sceglieranno di entrare o di uscire dall’applicazione di messaggistica istantanea. In questo modo sarà impossibile che vi possano mentire: anche se non hanno l’ultimo accesso visibile, potrete scoprirli in diretta.

La seconda applicazione che tante persone hanno appena scoperto invece si chiama Unseen e permette di avere un grado di privacy fino ad oggi inedito. Questa applicazione è davvero incredibile in quanto consente di intercettare ogni tipo di messaggio in arrivo su WhatsApp. Quello che si guadagna è semplicemente la lettura al di fuori dell’applicazione principale, così da non risultare mai online e da non aggiornare l’ultimo accesso pur avendo preso conoscenza di ciò che è arrivato.

L’altra applicazione che diverse persone stanno utilizzando da tempo si chiama invece WAMR. Quando un utente invia un messaggio e si rimangia le proprie parole cancellandolo prima che il suo interlocutore possa leggerlo, riesce a farla franca. Con WAMR tutto questo non è più possibile in quanto si possono recuperare tutti i messaggi cancellati.