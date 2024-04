WhatsApp, aggiornamenti: cambiano i termini di servizio e un aspetto per i video

Con grande sorpresa degli utenti, WhatsApp sta continuando il suo processo di rinnovamento. Se il 2023 non fosse bastato a qualcuno, il 2024 sta comportando diverse modifiche alla celebre applicazione di messaggistica.

Durante gli ultimi giorni il pubblico ha potuto apprendere di una novità in particolare, ovvero quella che riguarda i video. Tutti sanno che all’interno di WhatsApp si può aprire un video e guardarlo liberamente, anche se tutti erano abituati alla barra progressiva posizionata in alto.

Ebbene, questa non è di certo scomparsa, ma è stato aggiunto un nuovo modo per mandare avanti o riavvolgere un filmato. Basta fare doppio tap a destra o a sinistra, in base a se si vuole andare avanti nella riproduzione o tornare indietro. Le novità però non finiscono qui e ce ne sono alcune ancora più importanti a livello regolamentare.

WhatsApp, arrivano modifiche importanti anche per i termini di servizio: eccone alcune

La prima modifica che riguarda i termini di servizio di WhatsApp è stata citata già più volte e risponde al nome di interoperabilità. Come gli utenti ormai ben sanno, l’Unione europea ha imposto al celebre colosso delle nuove norme contenute nel DMA. Queste obbligano WhatsApp a garantire agli utenti la possibilità di inviare e ricevere messaggi anche verso e da altre piattaforme.

Ci sarà infatti una sezione dedicata ai messaggi provenienti da altre applicazioni di messaggistica, anche se tale aspetto sarà facoltativo. La scelta spetterà all’utente: potrà decidere di abilitare l’interoperabilità o di lasciare tutto com’è. WhatsApp ha precisato che tutti i messaggi provenienti dalle altre piattaforme non sono coperti dalla sicurezza che riguarda i messaggi che invece appartengono alla piattaforma verde. La crittografia end-to-end infatti non è estesa ai messaggi esterni.

L’altro cambiamento nei termini di servizio riguarda l’abbassamento dell’età minima per utilizzare WhatsApp. Si passa ufficialmente dai 16 ai 13 anni, per uniformarsi alle regole degli altri paesi in giro per il mondo.