Il prossimo 10 aprile, Xiaomi presenterà ufficialmente il nuovo Redmi Turbo 3. Questo smartphone si configura come un importante esponente della fascia alta per il sub-brand del gigante cinese.

Infatti, Redmi sembra intenzionata ad abbandonare la serie Note e proseguire con la famiglia Turbo di cui il Turbo 3 sarà il primo rappresentante. L’obiettivo è quello di semplificare la gamma prodotti per i consumatori.

Trattandosi di un device che dovrà far parlare di sé, il Redmi Turbo 3 nasce per avere una scheda tecnica di tutto livello. In attesa del lancio ufficiale che si terrà tra qualche giorno, Xiaomi ha già condiviso gli elementi principali che caratterizzeranno la dotazione hardware dello smartphone.

Redmi Turbo 3 sarà un flagship a tutti gli effetti grazie a soluzioni hardware interessanti e al SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Partiamo dal design che potrà contare su angoli curvi per facilitare l’impugnatura con la scocca in metallo garantirà resistenza e leggerezza. Sul retro troveranno spazio due aree circolari dedicate alle fotocamere più una soluzione più piccola per ospitare il flash LED. Il tasto di accensione/spegnimento e i comandi per il volume sono posizionati sul lato destro.

Le dimensioni del display non sono ancora note mentre sembra confermata la risoluzione da 1.5K per il pannello. Considerando soluzioni simili adottate da Xiaomi, il Redmi Turbo 3 potrebbe contare su un display da 6.6 pollici con refresh rate a 120Hz.

Le prestazioni saranno garantite dal SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Per scoprire tutti i segreti del chipset, potete leggere il nostro approfondimento dedicato. Il sistema sarà supportato da 16GB di RAM e fino a 1TB di memoria interna.

Redmi ha optato per inserire tra le varie feature anche il Rage Engine 3.0, una soluzione pensata per aumentare le prestazioni grafiche. Grazie a questa scelta, il Turbo 3 sarà in grado di migliorare la qualità delle immagini grazie al supporto dell’IA che renderizzerà le immagini soprattutto nei momenti più concitati come nelle fasi di gaming.

Il comparto fotografico potrà contare su tre ottiche posteriori. La fotocamera principale sarà una Sony IMX882 da 50 megapixel a cui si affiancherà un sensore ultra-wide IMX355 da 8 megapixel e, infine, sarà presente una lente macro da 2MP. La batteria da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida e il sistema operativo HyperOS completeranno la configurazione del Redmi Turbo 3.