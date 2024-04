Nel corso della prossima settimana, Realme presenterà al mondo il nuovo GT Neo 6 SE. Lo smartphone sarà presentato in Cina durante un evento dedicato che si terrà l’11 aprile a partire dalle 14:00 ora locale.

Il device si preannuncia come un esponente della fascia media del mercato ma con prestazioni da top di gamma. Infatti, il brand ha confermato che a garantire le performance ci sarà il System-on-Chip Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3.

Rispetto al Realme GT Neo 6 ritratto nell’immagine di apertura, ci saranno anche alcune novità di design soprattutto nella parte posteriore. Il form factor generale resterà invariato, con gli spigoli arrotondati ma cambierà la disposizione degli elementi sulla backcover.

Realme GT Neo 6 SE si prepara al debutto in Cina con SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 e display da 6.78 pollici

Come mostrato da Redmi nella prima immagine del GT Neo 6 SE, la parte posteriore si modifica in maniera sostanziale. Rispetto alla versione non SE, resta il doppio modulo fotografico circolare che ospiterà una doppia fotocamera, una per ogni sporgenza. Tuttavia, cambierà la disposizione del doppio flash LED che verrà inglobato in una terza area circolare.

Dal punto di vista tecnico, ci aspettiamo un display leggermente curvo, con un rapporto tra schermo e corpo dello smartphone estremamente elevato. Questa soluzione sarà possibile grazie ad un ottimo lavoro di affinamento delle cornici laterali.

Il pannello dovrebbe essere da 6.78 pollici, secondo le più recenti indiscrezioni. Il fornitore sarà BOE e l’azienda cinese ha optato per un display 8T di tipo LTPO in grado di raggiungere un risoluzione pari a 1,5K (2780 x 1264 pixel). Il refresh rate sarà elevato, arrivando a 120Hz e la luminosità massima raggiungerà i 6.000 nit.

Come già indicato il SoC sarà il Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 affiancato a 16GB di RAM di tipologia LPDDR5x e 1 TB di memoria interna UFS 4.0. La batteria da 5.500mAh garantirà un’ottima autonomia e supporterà la ricarica rapida a 100W.