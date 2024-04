Samsung: gli elettrodomestici avranno sistemi per la cybersecurity

Le nostre case, con il progresso della tecnologia, stanno diventando luoghi sempre più smart ed interconnessi grazie all’Internet of Things (IoT). Gli elettrodomestici non sono più come quelli dei nostri genitori o nonni, sono intelligenti e ci consentono di fare cose che un tempo erano impensabili. Tra i brand riconosciuti per l’innovazione c’è Samsung, l’aziende coreana rinomata per i sistemi avanzati e per l’attenzione particolare alla sicurezza.

Il suo ultimo frigorifero, il French Door, è un esempio di entrambe le caratteristiche per la sua integrazione con l’AI Family Hub. Questo dispositivo non è solo un elettrodomestico, ma anche un sistema sviluppato per la protezione dei dati domestici grazie alla presenza del sistema Samsung Knox.

Samsung crea elettrodomestici smart e sicuri

Il frigorifero Samsung è diventato il primo elettrodomestico ad ottenere la certificazione Diamond-level da UL Solutions per le sue grandiose capacità di sicurezza. Pare alquanto strano parlare di un frigo insieme ad una tale tematica, ma c’è una giusta motivazione. Tramite la crittografia end-to-end data dalla tecnologia Knox, i dati memorizzati nel cloud sono protetti dalle possibili violazioni esterne, come gli attacchi hacker. Ciò è dovuto ad un chip IC presente in ogni dispositivo con connessione Wi-Fi, che critta le informazione e vieta qualunque accesso non autorizzato. Il sistema Knox di Samsung è anche in grado di identificare preventivamente eventuali vulnerabilità. Il frigorifero, con la sua costruzione smart, necessita di un sistema protettivo come qualsiasi altro device collegato alla connessione internet.

L’attenzione alla sicurezza si estende anche ad altri prodotti Samsung, come la lavatrice Samsung AI ecobubble e il Bespoke Jet Bot Combo AI, il nuovissimo modello di aspirapolvere e lavapavimenti. Attraverso funzioni straordinarie, tra cui la modalità Energia AI, la società cerca di migliorare la vita domestica dei clienti e di garantire loro la miglior protezione. Considerando quante volte i cybercriminali riescono ad infiltrarsi nei sistemi tecnologici e quanto sia facile accedere ai nostri dati più sensibili, è importante che oltre alla Samsung anche altre aziende si adeguino alle necessità di sicurezza cambiando le progettazioni dei loro prodotti. Se da un lato gli elettrodomestici devono crescere nell’intelligenza per far fronte alle nostre esigenze comunicative, dall’altro devono anche divenire sempre più protetti.