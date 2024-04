Samsung sembra voler intensificare la sua linea di dispositivi Fan Edition, la serie economica che ha fino ad ora incluso i top di gamma Galaxy S e che presto potrebbe allargarsi. Si è parlato proprio in questi ultimi giorni della possibile realizzazione di due smartphone pieghevoli economici: il Galaxy Z Fold FE e il Galaxy Z Flip FE, ma non è tutto.

Presto il colosso sudcoreano potrebbe presentare ufficialmente anche il primo Samsung Galaxy Watch FE. L’orologio smart economico sembrerebbe essere già in fase di produzione e le prime notizie lasciano ben sperare circa le sue potenzialità.

Samsung prepara un Galaxy Watch Fan Edition!

A dar notizia dell’esistenza di un primo Samsung Galaxy Watch FE è AndroidHeadlines, il cui ultimo rapporto a riguardo scova alcuni indizi che confermano la volontà dell’azienda di procedere con la realizzazione del dispositivo.

Nello specifico, la fonte avrebbe fatto trapelare i numeri di modello del presunto dispositivo economico, scoprendo che Samsung procederà con il rilascio dello smartwatch su mercato globale. I numeri di modello, SM-R866F, SM-R866U, SM-R866N, si dimostrano significati per la somiglianza con il numero di modello che ha distinto il Galaxy Watch 4 e per la presenza delle lettere finali che indicano che il lancio avverrà su mercato globale, negli Stati Uniti e in Corea.

È possibile affermare, inoltre, che il primo Samsung Galaxy Watch FE presenterà un design molto simile a quello del Galaxy Watch 4 Classic, con display Super AMOLED, e funzionalità avanzate già presenti sul dispositivo noto.

A rendere interessante lo smartwatch potrebbe essere soprattutto il costo finale. Come tutti i dispositivi Fan Edition di Samsung, anche questo potrebbe essere rilasciato a un prezzo particolarmente accattivante, il cui scopo sarà quello di renderlo accessibile a una porzione ben più ampia di utenti che non dovrà rinunciare così alla qualità che distingue i dispositivi di ultima generazione.