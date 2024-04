Moto: la Tacita rivela la sua straordinaria gamma elettrica 2024

La Tacita ha finalmente rilevato i modelli tanto attesi della gamma delle sue nuove moto elettriche del 2024. Cinque modelli approdano sul mercato, fornendo agli appassionati una vasta scelta e diverse configurazioni personalizzabili. La nuova linea, anche solo dalle prime descrizioni, appare essere una vera e propria rivoluzione nel campo, portando una ventata di tecnologia sostenibile nel settore delle motociclette.

La gamma ruota intorno alle T-Cruise, moto progettate per donare una guida incredibile sia in città che durante le lunghe tratte. I due modelli disponibili, l’Urban e il Turismo, presentano configurazioni specifiche studiate per soddisfare le esigenze del motociclista più esigente che esista.

Le particolarità delle moto elettriche Tacita

La T-Cruise Urban è disponibile nei modelli S e R, mentre la T-Cruise Turismo può essere acquistata scegliendo tra tre versioni: S, R, S-LR e R-LR. Tutti i modelli di moto Tacita hanno un motore da 11 kW, così potente da essere in grado di erogare fino a 34 kW di picco e 60 Nm di coppia. Il propulsore è poi abbinato a un cambio a 5 marce che riesce ad ottimizzare perfettamente le prestazioni e l’autonomia del veicolo.

Le moto posseggono due opzioni per quanto riguarda l’autonomia. Si può optare per una batteria da 18 kWh ed una da 27 kWh per potersi regolare in base al modo in cui si guida e a quanto tempo si passa in strada. Attraverso la batteria da 18 kWh, la T-Cruise può raggiungere un’autonomia di 225 km utilizzando la modalità ECO, secondo quanto dichiarato dalla stessa azienda.

La T-Cruise ha integrato un sistema di raffreddamento a liquido e può essere equipaggiata con un caricatore da 6,6 kW o 13,2 kW. Il suo peso è di soli 209 kg, sorprendentemente leggero considerando il tipo di moto. Il costo? Il prezzo di partenza del veicolo è di 25.935 euro a cui va aggiunta la IVA, non male considerando la tipologia e le prestazioni.

Alla gamma T-Cruise si aggiunge poi la T-Race, dove abbiamo i modelli: T-Race Enduro, T-Race Motard e T-Race Motorally. Queste moto, a differenza delle prime, sono state create per coloro che corrono su pista o sui terreni più impegnativi. Anche qui troviamo lo stesso motore e il cambio a 5 marce, allora qual è la differenza? La configurazione della batteria, con opzioni disponibili da 9 kWh per la Enduro e la Motard e da 13 kWh per la Motorally. I prezzi di partenza per la gamma T-Race sono allettanti quanto quelli della T-Cruise: la T-Race Enduro parte da 19.415 euro, la T-Race Motard dai 19.940 euro e la T-Race Motorally dai 26.030 euro.