Trenitalia Tap&Tap: il nuovo metodo veloce per l'acquisto del biglietto

Data la nostra tendenza ad essere perennemente di corsa ed in ritardo, ci sarà capitato almeno una volta di aver perso il treno per non aver acquistato in tempo il biglietto. Avere a portata di mano un metodo per pagare velocemente è diventato necessario e Trenitalia, forse dopo aver “guardato” miliardi di viaggiatori sul filo di un crollo nervoso, ha creato un sistema innovativo per l’acquisto dei biglietti regionali. Il progetto sperimentale si chiama “Tap&Tap” e per ora stato lanciato in Veneto, ma già promette di diminuire di molto lo stress dei pendolari.

Come funziona “Tap&Tap”? L’idea di Trenitalia è semplice. Per prendere il proprio biglietto basta solo avvicinare la carta di credito contactless alle validatrici della stazione e in un attimo si avrà fatto. Il metodo consente quindi di utilizzare la carta, in formato fisico e digitale, per effettuare la transizione soltanto avvicinandola al sistema. Prima di salire sul treno dobbiamo effettuare il “TAP IN”, diciamo come una sorta di badge, poi alla stazione di arrivo ripassiamo la carta per il il “TAP OUT” e la nuova tecnologia calcola automaticamente la tariffa del viaggio.

Mai più corse sfrenate: i vantaggi del “Tap&Tap” di Trenitalia

Un vantaggio importante del sistema “Tap&Tap” è la possibilità di registrare la propria carta di pagamento al profilo dedicato sul sito di Trenitalia, così da rendere il processo ancora più efficiente. La registrazione permette anche ai passeggeri di monitorare in tempo reale i propri viaggi, visualizzare gli addebiti, verificare i costi e ricevere assistenza in caso di bisogno. Sulla pagina è inoltre disponibile la funzione “best fare” che trasforma la spesa dei biglietti singoli in un abbonamento quando la somma raggiunge determinate soglie.

Ogni passeggero, per far sì che il sistema funzioni, deve utilizzare la propria carta di pagamento contactless e non sono consentiti “acquisti multipli”. In caso di mancato “TAP IN” prima di salire sul treno non si possederà alcun biglietto e se ci fossero i controllori Trenitalia sarà sufficiente fornire gli ultimi quattro numeri della carta utilizzata o avvicinare la stessa al POS in dotazione del personale. Dovrà essere necessario poi effettuare il “TAP OUT” alla stazione di arrivo entro le 4.30 del giorno successivo al viaggio per evitare addebiti aggiuntivi. Nel caso in cui, cause forze maggiori, non dovesse essere possibile fare il “TAP OUT” nella stazione di arrivo, basterà contattare il Call center di Trenitalia o utilizzare il sito web per segnalare l’accaduto.