Geekom Mini IT13 è il mini PC di qualità di cui vi abbiamo parlato in una nostra precedente recensione, un prodotto che riesce a raccogliere al proprio interno tutto quanto avremmo effettivamente voluto vedere, a partire proprio dalle specifiche tecniche di livello superiore.

Il modello attualmente in promozione non integra l’Intel Core i7 da noi recensito, ma compie un ulteriore passo in avanti, mettendo a disposizione un Intel Core i9 di tredicesima generazione, precisamente il modello è i9-13900H, con scheda grafica Intel Iris Xe, a cui comunque si aggiungono 32GB di RAM e 2TB di memoria interna su SSD. Il prodotto ha un form factor cubico, è realizzato prevalentemente in metallo, con qualche inserto in plastica, mentre posteriormente sono posizionate varie porte fisiche: due HDMI, due USB-A, due USB-C, una RJ-45 (ethernet gigabit per il collegamento fisico al router di casa), a cui comunque si aggiunge il connettore per l’energia. Spostando l’attenzione anteriormente, invece, ecco arrivare altre due porte USB-A ed un jack da 3,5 millimetri per il collegamento di cuffie.

Geekom Mini IT13 è in super offerta oggi

Geekom Mini IT13, nella sola colorazione attualmente disponibile, viene commercializzato in genere ad un prezzo di listino di 1039 euro, il quale viene però ridotto dall’azienda a 764 euro. Ciò che lo rende ancora più appetibile è la presenza di un codice, da applicare direttamente nella pagina di riepilogo dell’ordine, IT13Pasqua, che porterà ad una ulteriore riduzione di 50 euro, per un valore finale preciso di soli 714 euro. Da notare che il coupon è da ritenersi valido esclusivamente fino al 30 aprile 2024.

La spedizione avviene dai magazzini europei dell’azienda, ciò sta a significare che non sarà necessario pagare in nessun modo dazi doganali o simili. I tempi di lavorazione, dalla ricezione dell’ordine, sono di 1-2 giorni lavorativi, con consegna a domicilio entro 5 giorni lavorativi dalla spedizione effettiva. La garanzia è di 3 anni, completamente gratuita ed inclusa nel prezzo.