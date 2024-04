FOSSiBot F106 Pro: ecco il rugged phone con luce da campeggio e grande speaker

FOSSiBOT F106 Pro è un nuovo rugged phone che vuole assolutamente far parlare di sé, in quanto capace di integrare al proprio interno un paio di specifiche tecniche quasi inedite: luce da campeggio posteriore e altoparlante di grandi dimensioni. Il display è da 6,58 pollici di diagonale, trattasi di un FullHD+ protetto da vetro Dragontrail, per la piena resistenza a graffi e urti.

Nella parte posteriore, come vi abbiamo anticipato nel paragrafo precedente, trova posto una torcia elettrica dal raggio d’azione molto ampio, una luce da campeggio, ed un altoparlante di grandi dimensioni. Il logo FOSSiBOT è impresso nella parte metallica a forma di X. La scocca è rinforzata per essere completamente impermeabile, grazie alla certificazione IP68, ma ciò che cattura l’attenzione è la luce da campo a LED in grado di soddisfare perfettamente varie esigenze lavorative. La potenza è di 3W, con una luminosità massima di 512 lumen e tre livelli settabili manualmente, oltre a varie modalità di utilizzo.

Il comparto fotografico si raccoglie attorno al sensore principale da 48 megapixel, con algoritmo AI, a cui si aggiunge una telecamera per visione notturna da 20 megapixel si Sony, ed un sensore frontale da 16 megapixel, sempre dell’azienda nipponica. Il tutto porta ad avere la possibilità di realizzare video subacquei, e non solo, mantenendo una qualità decisamente elevata.

FOSSiBOT F106 Pro: le altre specifiche

L’altoparlante raggiunge una potenza nominale di 3W con picco a 3,5W, per un livello massimo di decibel di 103dB. La qualità di riproduzione è la migliore per la tipologia di prodotto, ma al netto di tutto quanto raccontato fino ad ora, FOSSiBOT F106 Pro lo possiamo considerare come uno smartphone di fascia media. Il processore è un MediaTek Helio G85, con batteria da 12000mAh, che supporta la ricarica rapida a 30W (si carica in 3 ore, al 70% in 1,5 ore), con la configurazione che si completa con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Lo smartphone sarà in vendita dal 15 aprile, solo coloro che lo acquisteranno entro il 21 aprile avranno uno sconto di 10 dollari, infatti il dispositivo viene commercializzato a 149,99 dollari, e sarà acquistabile a soli 139 euro su Aliexpress o sul sito ufficiale.