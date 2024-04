Uno sconto davvero incredibile vi attende direttamente su Amazon, nel momento in cui penserete di acquistare un Apple iPhone 15 di ultima generazione. Si tratta di un modello di alta qualità, oggi disponibile con una riduzione di quasi 200 euro sul valore originario di listino.

I dispositivi della stessa serie, ovvero tutti gli iPhone 15 lanciati a Settembre 2023, si differenziano, oltre che per il colore di commercializzazione, anche per quanto riguarda il quantitativo di memoria interna. E’ bene sapere, infatti, che ad oggi la ROM non è espandibile, e di conseguenza ciò che andrete a scegliere vi legherà particolarmente in termini di spazio a disposizione. La versione attualmente in promozione prevede 128GB di memoria interna.

Apple iPhone 15: l’offerta migliore di oggi su Amazon

E’ davvero arrivato il momento giusto per acquistare Apple iPhone 15, lo smartphone dell’azienda di Cupertino può essere aggiunto al proprio carrello con un esborso finale ridottissimo, se considerate appunto che, rispetto ai 979 euro previsti di listino, l’ordine può essere completato a soli 799 euro (con un risparmio del 18%). Il prodotto può essere acquistato direttamente qui.

Il processore, di nuova generazione, è il chip A16 Bionic, non sarà al livello dell’A17 visto sui modelli più performanti, ma resta comunque uno dei migliori in circolazione, capace di gestire senza problemi titoli e funzioni performanti, oppure più semplicemente il gaming di alto livello (senza surriscaldare in modo eccessivo la parte posteriore del device). Il comparto fotografico ha subito un upgrade non di poco conto, infatti ad oggi è possibile affidarsi ad un sensore principale da 48 megapixel, seguito poi da un teleobiettivo 2X, ideale per garantire la massima versatilità nell’utilizzo quotidiano, riuscendo così a scattare ottime fotografie sia da vicino che da lontano.