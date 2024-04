Amazon Music Unlimited: scopri l'OFFERTA del secolo per la tua musica

Amazon Music Unlimited è il servizio creato da Amazon per i suoi utenti amanti della musica. Questa speciale piattaforma è sulle scene da ormai parecchi anni, considerando che ha debuttato nel lontano 2007, ed ha conquistato tantissimi utenti con il passare del tempo. Il suo modo di proporre contenuti nuovi, funzionalità utili ed un catalogo ricco di titoli, lo ha reso uno dei migliori nel campo musicale, gareggiando con altri colossi come Spotify.

Ora, Amazon Music Unlimited ha quasi 60 milioni di utenti sparsi per il globo e conta la bellezza di 100 milioni di brani in alta definizione audio ed altri in ultra alta definizione (Ultra HD). Il servizio presenta anche una lista musicale crescente in qualità Dolby Atmos e 360 Reality Audio attraverso il quale ogni utente può entrare nel vivo della musica, sentendosi immerso e coinvolto in ogni singola nota.

Cosa ci regala Amazon Music Unlimited: vantaggi e musica a non finire

Ciò che rende Amazon Music Unlimited davvero unico sono le migliaia di playlist curate dagli esperti e le stazioni radio con il quale puoi scoprire nuova musica, allargare i tuoi orizzonti e modificare i tuoi gusti ampliandoli. Grazie alla modalità offline, inoltre, puoi ascoltare la tua musica preferita ovunque tu sia senza aver bisogno di una connessione internet. Non lo hai mai provato? Dovresti pensarci. Il servizio regala all’utenza un periodo di prova gratuito di 3 mesi, dopo il quale il costo mensile è di soli 10,99€. Non ne sei convinto? Puoi annullare la tua iscrizione in qualsiasi momento, anche durante la prova stessa e Music Unlimited continuerà a funzionare fino alla scadenza dei tre mesi.

Non sei ancora iscritto ad Amazon Prime? In tal caso hai la possibilità di provare gratuitamente il servizio per 30 giorni con una promozione speciale. Gli studenti possono addirittura ottenere 3 mesi di Prime a costo zero! Saprai già quali sono i fantastici vantaggi del servizio Prime, ne avrai sentito sicuramente parlare. Avrai una spedizione super veloce, potrai guardare film e serie tv con Prime Video, leggere libri gratis e fare tantissime altre cose. Testa in prima persona ciò che Amazon può offrirti, accedi al periodo gratuito di Music Unlimited andando qui e tuffati nella musica che ami.