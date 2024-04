L’azienda TCL ha annunciato il lancio della sua ultima Serie50 di smartphone in Italia, con una proposta che mira a combinare prestazioni di alto livello con un prezzo accessibile. Questa serie si propone di garantire un’esperienza completa agli utenti. Con un design elegante e funzionalità avanzate sia per il lavoro che per il tempo libero.

Uno dei modelli di punta è sicuramente il TCL50. Quest’ultimo possiede un display HD+ NXTVISION da 6,6 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Garantendo una risoluzione delle immagini fluida e coinvolgente. Il dispositivo è sempre efficiente anche durante le attività più impegnative. Alimentato dal potente SoC MediaTek Dimensity 6100+, dotato di 4GB di memoria interna (espandibile fino a 8GB) e 128GB di archiviazione. La fotocamera principale AI HYBRID da 50MP permette di catturare foto nitide e dettagliate. Mentre la connettività 5G e il supporto eSIM assicurano una connessione veloce e affidabile. Insomma la scelta ideale per coloro che cercano una soluzione versatile e performante ad un costo più che conveniente. Ciò grazie anche alla batteria da 5010mAh che riduce il consumo energetico.

Tutte le novità introdotte da TCL

Il TCL 50SE si distingue anche per il suo schermo FullHD+ NXTVISION da 6,75 “ e il SoCMediaTek Helio G88, che garantiscono un’ ottima esperienza in termini di visualizzazione e di utilizzo. Fino a 6GB di RAM e 256GB di archiviazione, dispone di un ampio spazio per memorizzare foto, video e altre applicazioni. La telecamera principale ibrida da 50MP consente di catturare foto di alta qualità. Mentre l’audio con DTS 3D garantisce un’esperienza sonora immersiva.

In più, con una batteria da 5010mAh e la ricarica rapida da 33watt, il TCL50SE assicura una lunga autonomia e tempi di carica molto veloci per non interrompere mai l’azione. Idoneo per chiunque cerchi un cellulare di qualità senza spendere una fortuna. Lo trovate nelle due colorazioni i midnight blue e space grey. Il tutto è stato presentato in anteprima al Mobile World Congress di Barcellona.