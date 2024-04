Apple sta lavorando ad un nuovo prototipo di robot in grado di seguire il proprietario ovunque in giro per casa.

L’azienda potrebbe includere anche un dispositivo aggiuntivo che sfrutta le capacità dei robot per poter, ad esempio, spostare uno schermo durante una videochiamata, o sedersi a tavola. Una funzionalità che garantisce lo stesso risultato, per quanto concerne le videochiamate, è già presente sui dispositivi Apple come iPad e Mac ma pare non funzioni come previsto.

Il nuovo dispositivo consentirebbe di utilizzare parte della tecnologia sviluppata da Apple per un progetto automobilistico ormai abbandonato. Almeno uno degli ingegneri che lavora nel team del nuovo robot fa parte del team che stava costruendo il veicolo elettrico. Il prodotto potrebbe basarsi sulla stessa robotica di un’auto elettrica, oltre a utilizzare algoritmi sviluppati per consentire all’auto – e ora ai robot – di rilevare cosa c’è in una stanza.

Apple: dalle auto ai robot domestici che ci seguono in giro per la casa

L’azienda mira a creare una nuova categoria di prodotti innovativi, ciò che sperava di ottenere anche con le auto. Tuttavia, si sta cimentando in un territorio estraneo e teme che i clienti non vogliano acquistare un robot domestico, soprattutto se venduto a prezzi elevati. Si vocifera che Apple stia considerando la tecnologia di questi robot come una delle numerose aree di prodotti per il futuro più che per i prossimi mesi. Spera di avere successo prima o poi anche con le automobili e la realtà mista. Per quanto riguarda quest’ultima, ha lanciato il suo primo prodotto dedicato alla realtà aumentata all’inizio dell’anno: il nuovo Apple Vision Pro.

Da tempo si suppone che Apple stia lavorando a questo nuovo hardware ma non si hanno molti dettagli in merito. Tra le caratteristiche trapelate da alcuni report emerge che il dispositivo includerà uno schermo simile a quello di un iPad per interagire con Siri, ad esempio. In questo modo competerebbe con assistenti simili basati su schermo come quelli realizzati da Amazon e Google. Non è chiaro se Apple porterà effettivamente i robot sul mercato, soprattutto perché è ancora nelle fasi iniziali. Il lavoro nel settore auto ha richiesto anni e ingenti investimenti prima che l’azienda abbandonasse definitivamente l’idea. Con i robot di questo progetto non resta che aspettare.