Usa ChatGPT senza ACCOUNT gratis, adesso è finalmente possibile

Chi si sta approcciando al mondo dell’intelligenza artificiale, ha ricevuto da pochi giorni una bella notizia. ChatGPT può essere utilizzato liberamente anche senza creare un account. Tutti coloro che amano particolarmente la privacy certamente apprezzeranno questa grande novità, per il proprio passo passo avanti.

La strategia, utile sicuramente per aumentare la disponibilità di questo grande strumento del mondo AI, continua ad andare avanti. OpenAI si sta dimostrando sempre di più il colosso da abbattere in tale ambito e su questo non ci sono dubbi.

La famosissima intelligenza artificiale è utilizzabile adesso con pochissimi passaggi. Se fino a pochi giorni fa l’utilizzo di ChatGPT passava necessariamente attraverso la creazione di un nuovo account, sia ex novo che entrando mediante Google o altre soluzioni, ora è tutto più agevole, veloce e intuitivo.

ChatGPT si evolve in favore della privacy: niente account per usarlo

Chi fino ad oggi si era rifiutato di usare ChatGPT per via della necessità di creare un account per l’accesso, potrà rivedere finalmente la sua posizione. Proprio per favorire la privacy degli utenti, che non ci tenevano in alcun modo a concedere i propri dati a OpenAI, il servizio diventa disponibile senza account.

Almeno per il momento l’utilizzo senza accesso non è disponibile per tutti. La società lo sta infatti implementando in maniera graduale, per cui potrebbe essere disponibile per tutti in poche settimane.

Dopo aver implementato questa novità, OpenAI ci ha tenuto a ricordare che le sessioni di conversazione con l’intelligenza artificiale vengono salvate in automatico. Questa funzionalità è utile per addestrare il chatbot ma saranno gli utenti a scegliere. È infatti possibile evitare che ChatGPT memorizza le sessioni disattivando l’impostazione, che parte come predefinita.

È chiaro che chiunque utilizzerà questa risorsa da ora in avanti, potrà avere un livello di privacy nettamente superiore rispetto a questi primi tempi.