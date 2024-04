TIM, TORNANO gli utenti con le POWER: costano 6 EURO al mese

Per avere a che fare con la qualità, la quantità e la convenienza, in questo caso bisogna scegliere TIM. Il provider italiano è ritornato in auge con le sue offerte Power che sono due, entrambe disponibili con tanti giga, minuti e messaggi.

Difficilmente un gestore come TIM viene messo in difficoltà ma gli ultimi anni sono stati particolari. Effettivamente è stato molto difficile per il provider risalire la china, in quanto gli altri gestori hanno proposto soluzioni con prezzi molto più bassi. Chi aveva un’offerta di TIM infatti è scappato altrove ma ora è il momento di fare il percorso inverso.

TIM ha distrutto la concorrenza: il merito è attribuibile alle Power

Bisogna ricordare che la volontà di TIM anche questa volta è quella di primeggiare e non può non farlo con queste due offerte. Il gestore italiano per eccellenza, che prima ha dato i natali a tante piccole realtà e che ora vuole espropriarle dei propri utenti, offre ancora una volta le sue tanto amate Power.

Si tratta di due offerte molto simili tra loro che cambiano per quanto riguarda il nome, il contenuto in termini di giga e il prezzo di vendita. La prima, che si chiama Power Iron, mostra ogni mese minuti e messaggi senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi in Italia e in Europa con 100 giga in 4G. Il prezzo mensile è una vera passeggiata: solo 6,99 € al mese. L’altra soluzione, che invece si chiama Power Supreme Web Easy, ha un prezzo incredibile: 7,99 € al mese. Il costo mensile viene definito così proprio perché ci sono 150 giga in 4G oltre ai minuti e ai messaggi senza limiti.

Non tutti gli utenti possono scegliere queste due offerte in quanto sono disponibili solo per chi proviene da un gestore come Iliad o dai gestori virtuali. TIM inoltre ha deciso di offrire un regalo a tutti coloro che sceglieranno una soluzione tra queste due Power: il primo mese sarà offerto gratis.