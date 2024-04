I notebook sono uno strumento essenziale nel 2024, un qualcosa che non può assolutamente mancare nelle case di milioni di utenti in tutto il mondo, e di conseguenza devono essere necessariamente acquistati proprio per restare al passo con i tempi, riuscendo a gestire alla perfezione anche la produttività. Fortunatamente esistono modelli sempre più economici, atti a fornire esattamente le medesime funzionalità, ma a prezzi molto più bassi.

Il dispositivo di cui vi parliamo oggi è realizzato da Teclast, azienda leader nel settore della produzione di notebook e simili, capace di mettere sul mercato il Teclast F16 Plus, un PC portatile da 15,6 pollici di diagonale, con display che raggiunge una risoluzione molto elevata, pari al FullHD, appoggiandosi interamente sul processore Intel N4120, che prevede 12GB di RAM e 512GB di memoria interna. Non manca ovviamente la connettività come WiFi dual-band (a 2.4 e 5GHz), il bluetooth 4.2 di penultima generazione, la porta USB-C 3.0, oppure, come avete potuto intendere direttamente dal titolo, il sistema operativo Windows.

Notebook Windows in promozione a soli 230 euro su Amazon

Per risparmiare al massimo sull’acquisto di un notebook con sistema operativo Windows dovete fare affidamento su Amazon, infatti il prezzo mediano di questo prodotto è di 389 euro, con una forte riduzione della spesa da sostenere, pari al 26%, già con l’offerta di base, che lo porta a 289 euro, a cui comunque aggiungere il comodo coupon del valore di 50 euro (da applicare manualmente in pagina), per un acquisto finale di soli 239 euro, disponibile al seguente link.

Il Teclast F16Plus è dimensionalmente in linea con le aspettative, essendo comunque 359 x 240 x 18,6 millimetri, ed un peso che si aggira attorno a 1,68kg. Tali specifiche accrescono indubbiamente la portabilità del prodotto, rendendolo facilmente trasportabile praticamente dovunque si desideri, grazie ad una scocca realizzata in plastica di buona qualità.