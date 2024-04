I radiotelescopi sono strumenti adoperati dagli astronomi per scoprire nuove galassie. Questi permettono di osservare con “facilità” il cosmo e i suoi misteri. Dunque, non è una novità che vengano utilizzati in questo modo. Nonostante ciò, l’impresa condotta dagli autori di un articolo che è stato pubblicato su Monthly Notice della Royal Astronomical Society rappresenta un’innovazione senza pari.

Osservando l’universo attraverso il radiotelescopio MeerKat, il team in questione ha individuato ben 49 galassie in meno di tre ore. La scoperta è avvenuta un po’ per caso visto che lo scopo dell’analisi era quello di studiare il gas di formazione stellare di una singola galassia. Questo rappresenta un vero e proprio record che secondo l’opinione comune nel settore non sarà facile superare almeno nei prossimi anni.

Scovate nello spazio 49 nuove galassie

Il team di astronomi è stato guidato, durante le fasi di osservazione, dal dottor Glowacki. Quest’ultimo ha dichiarato che non si sarebbe mai aspettato di scoprire quel giorno un numero così alto di galassie. Il nome dato loro, 49ers, è un riferimento, oltre che al loro numero, anche ai minatori che nel 1849 parteciparono alla corsa all’oro in California. Infatti, secondo gli esperti, le galassie appena individuate sono preziose tanto quanto l’oro.

In particolare, Glowacki si è focalizzato su tre specifiche galassie. Queste sono collegate tra loro da gas. Una volta studiate si è scoperto che la galassia centrale sta formando molte stelle e per farlo sta probabilmente rubando il gas alle galassie vicine per alimentare questa formazione stellare. Questo comportamento potrebbe essere utile per poter spiegare il comportamento di alcuni fenomeni come i buchi neri super massicci che si trovano al centro degli ammassi.

Inoltre, studiare gli ammassi di galassie come questo è importante perché fornisce l’occasione perfetta per testare alcune teorie della cosmologia moderna. Proprio per questo motivo, gli autori responsabile di questa scoperta sono già a lavoro per scovare nuove galassie ricche di gas.