Nelle scorse settimane, l’operatore telefonico virtuale Spusu ha reso disponibili due nuove offerte a basso costo molto interessanti ma che sarebbero dovute terminare molto presto. Ora, però, l’operatore virtuale sembra aver deciso di prolungare ancora la disponibilità di queste super offerte, ovvero Spusu 150 e Spusu 150 5G. Entrambe saranno infatti ancora a disposizione degli utenti almeno per un altro mese.

Spusu 150 e Spusu 150 5G, l’operatore virtuale proroga le sue super offerte

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Spusu ha deciso di prolungare la disponibilità di due delle sue ultime offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alle offerte mobile denominate Spusu 150 e Spusu 150 5G. Entrambe sarebbero dovute essere disponibili soltanto fino allo scorso 31 marzo 2024.

Tuttavia, sembra che l’operatore abbia deciso di prolungare la loro disponibilità almeno fino a fine aprile. Entrambe le offerte saranno infatti ora disponibili all’attivazione fino al prossimo 30 aprile 2024. In questo modo, tutti i clienti interessati che non avevano fatto in tempo ad attivare una delle offerte potranno farlo senza problemi.

Spusu 150 e Spusu 150 5G, in particolare, includono ogni mese 2000 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 500 SMS verso tutti i numeri e fino a 150 GB di traffico dati. Con la prima offerta, gli utenti potranno navigare con una connettività massima pari al 4G+, mentre con la seconda offerta sarà possibile navigare con connettività massima pari al 5G. Per la prima offerta, il costo che gli utenti dovranno sostenere 0 pari a 5,98 euro, mentre con la seconda offerta il costo sarà pari a 7,98 euro al mese.

L’operatore ha comunque prorogato anche il resto del suo catalogo di offerte. Tra queste, ricordiamo ad esempio l’offerta mobile Spusu 200. Quest’ultima, in particolare, include ogni mese fino a 200 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G+ e sempre 2000 minuti verso tutti i numeri e 500 SMS verso tutti. Il costo di questa offerta è di 9,98 euro al mese.