Canone RAI e bollo AUTO aboliti, ecco i REQUISITI utili

Le tasse più odiate sono il canone Rai e il bollo auto, differenti tra loro solo perché la prima è amministrata a livello nazionale e la seconda a livello regionale.

Purtroppo non piace a nessuno pagare un’imposta solo perché si guarda la TV o semplicemente perché si possiede un veicolo ed è per questo che più volte ci sono state delle proteste. Al momento non sembrano esserci troppe vie di uscita per evitare il pagamento del canone Rai e del bollo, ma è anche chiaro che alcune categorie possono farlo eccome. È necessario però che sussistano determinati requisiti per rendere legale l’esenzione e ad averli non sono di certo tutti.

Canone RAI: ci sono dei modi per non pagare ma non per tutti

Per quanto riguarda il canone, tassa amministrata a livello nazionale, i primi ad essere esenti dal pagamento sono coloro che hanno compiuto 75 anni. Attenzione però: il loro reddito deve essere inferiore alla soglia minima istituita.

Lo stesso discorso vale anche per chi non ha una televisione o una radio in grado di ricevere i canali in casa: anche in quel caso ci sarà l’esenzione completa. Alcuni militari ed alcuni titolari di invalidità possono evitare di pagare il canone esattamente come le categorie appena descritte.

Il bollo è evitabile come il canone Rai, ecco per quali persone

Il bollo, rispetto al canone Rai, è di competenza regionale e quindi prevede una tassazione diversa regione per regione. Il comune denominatore riguarda coloro che possono essere esentati dal pagamento, ovvero chi possiede un veicolo storico o è interessato dalla legge 104.

In Lombardia e in Piemonte invece chi possiede un’auto elettrica non pagherà mai il bollo auto, mentre nelle altre regioni tale esenzione vale solo per i primi cinque anni. Anche chi possiede un veicolo ibrido va incontro a diverse agevolazioni interessanti.