Lo sviluppo del sistema di intelligenza artificiale di Microsoft sta diventando sempre più evidente. A tal proposito, è stato annunciato l’arrivo di Copilot anche su Microsoft Foto. Si tratta dell’app galleria che viene preinstallata in Windows. Per informare gli utenti di questa novità, il colosso di Redmond ha rilasciato un aggiornamento, anche se in realtà non sono state fornite informazioni concrete sulla novità in arrivo. Soprattutto il sistema non è stato particolarmente pubblicizzato. Probabilmente, la colpa ricade sul suo non essere un aggiornamento particolarmente strabiliante quando si parla di intelligenza artificiale generativa.

Copilot su Microsoft Foto: cosa cambia?

Secondo l’opinione di uno degli osservatori più attivi delle attività di Microsoft, noto su X con l’handle @PhantomOfEarth, la funzione di Copilot nell’app di foto consente di impostare una scheda come sfondo o creare/visualizzare prestazioni con l’uso dell’intelligenza artificiale. Il chatbot, basato sulla tecnologia di OpenAI, dunque, non presenta caratteristiche spettacolari e non esplora funzionalità particolari che gli utenti possano sfruttare.

La funzionalità è già disponibile nella versione 202411030.22001.0 dell’app Foto. Di default è disinstallata. Per poterla attivare bisogna recarsi nella sezione dedicata alle plug-in di Copilor e cliccare su Foto.

Al momento, non è ancora possibile fornire ulteriori dettagli. Secondo quanto rilasciato in rete, non è ancora certo di quanti utenti riusciranno ad accedere a questa nuova tecnologia. Non è ancora noto, infatti, se si tratti di un roll–out di tipo parziale o graduale. C’è una precisazione importante da fare. Al momento a tutti gli utenti europei è stata preclusa la possibilità di accedere all’assistente virtuale per motivi di tipo legale.

Infine, secondo la stessa fonte citata , sembra che Microsoft stia apportando alcuni cambiamenti alla sezione dedicata alle impostazioni e all’integrazione dell’account OneDrive. Per poter usufruire di queste opzioni sarà necessario aggiornare Foto tramite il Microsoft Store e selezionare la sezione “Libreria”. A questo punto basterà semplicemente cliccare sul pulsante “Ottieni aggiornamenti”.