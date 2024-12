Samsung Galaxy Z Flip 7: confermato il processore per il 2026

Mentre l’attesa degli utenti diventa sempre più trepidante per quanto riguarda il lancio dei nuovi dispositivi Samsung Galaxy S25, si parla anche d’altro. Sanno quanto riportato infatti bollono già in pentola i preparativi per la prossima linea di smartphone pieghevoli. Le ultime ore sono state fondamentali per raccogliere nuove informazioni importanti riguardo al più piccolo dei due, ovvero il prossimo Galaxy Z Flip 7.

A quanto pare il prodotto verrà equipaggiato con il processore Exynos 2500, rappresentando dunque una vera svolta per la linea foldable di Samsung. Chi pensava dunque che questo chip potesse arrivare con la gamma Galaxy S25, dovrà pazientare proprio in virtù dei problemi di produzione che però non lo fermeranno dal mettere in moto Galaxy Z Flip 7.

Samsung Galaxy Z Flip 7 avrà un Exynos 2500 a bordo

Il processore Exynos 2500 sarà costruito con una tecnologia a 3 nm, una pietra miliare per Samsung Foundry. Nonostante le difficoltà iniziali nel garantire tassi di produzione affidabili per chip a 3 nm e più piccoli, l’azienda sembra aver risolto questi problemi. Secondo un portavoce di Samsung, la produzione di massa dei chip a 3 nm inizierà presto, aprendo la strada a un utilizzo più ampio di questa tecnologia.

La decisione di non includere l’Exynos 2500 nei Galaxy S25 è legata ai limiti di produzione, ma Samsung ha chiarito che il chipset sarà comunque destinato ai modelli premium della serie Z Flip. Questo debutto potrebbe anche servire come test pubblico per il processore, preparandolo per un’eventuale implementazione in altri dispositivi come il Galaxy S25 FE.

Con questa strategia Samsung vuole rilanciare la produzione della sua linea di processori Exynos. In questo modo il colosso potrebbe avviare un processo utile a raggiungere l’indipendenza da Qualcomm e dai suoi Snapdragon. In questo modo dunque si potrebbero evitare grossi ostacoli per il futuro visto il possibile aumento dei chip di Qualcomm.